¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¡¢¸åÇÚ¤È°ì¿¨Â¨È¯¡ª¥ï¥¬¥Þ¥ÞÊüÂê¤Î²£Ë½¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¡Ö¤É¤±¡ª¤É¤±¡ª¡×
¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ê»³Æâ·ò»Ê¡¢ßÀ²ÈÎ´°ì¡Ë¤¬ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤Ë¡È¥¬¥Á¡É¤ÇÄ©¤à¡Ø¤«¤Þ¤¤¥¬¥Á¡Ù¡£
1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯1Ç¯´Ö¤ÎÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬½¸·ë¡£ÁíÀª11¿Í¤Ë¤è¤ë±¿»î¤·Âç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
1²óÀï¤Ï¡Ö¥¿¥é¥¤Íî¤È¤·¡×¡£¡ÈÍî¤Á¤Ê¤¤¥¿¥é¥¤¡É¤òÁª¤ó¤À¼Ô¤¬¾¡Íø¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ë¡¼¥ë¤À¡£
²æÀè¤Ë¤È¥¿¥é¥¤¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥Í¥ë¥½¥ó¥º¡¦ÏÂÅÄ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡£¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤³¤ì¡£¥Ø¥³¤ß¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤¬¡¢ßÀ²È¤Ï¡ÖÄ¾´¶¤È¤«±¿¤Ç·è¤á¤è¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°ì¸ÀÌÜ¤Ë¤½¤ì¤Ï·ù¤À¡×¤ÈÉÔËþ¤²¤ÊÍÍ»Ò¡£»³Æâ¤«¤é¤â¡Ö¼ñ»Ý¤¬¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢ÏÂÅÄ¤Ï½ÐÉ¡¤ò¤¯¤¸¤«¤ì¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤Ô¤ª¤ó¤º¡¦Âç¤Á¤ã¤ó¤È¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤¬Æ±¤¸¥¿¥é¥¤¤òÁª¤Ö»öÂÖ¤Ë¡£¡ÖÀèÇÚ¤À¤«¤é¾ù¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤ËÂÐ¤·¡¢Âç¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤Èº©´ê¡£ºòÇ¯ÈÖÁÈÆâ¤ÇÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿Âç¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢ºÆº§¤ÎºÝ¤â¡Ø¤«¤Þ¤¤¥¬¥Á¡Ù¤ÇÊó¹ð¤¹¤ë¤ÈÉ¬»à¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Ï¥Ó¥ó¥¿ÂÐ·è¤Ç·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤Ë¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤¬¡Ö¹ß¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÝµ¤¤Å¤¡¢Âç¤Á¤ã¤ó¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
Á´°÷¤¬¥¿¥é¥¤¤òÁª¤Ó½ª¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥À¥¤¥¢¥ó¡¦ÄÅÅÄÆÆ¹¨¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡ª¡Ê¥¿¥é¥¤¤ò¡ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¤Ê¡£¥«¥á¥é¤¬¿¿¤óÃæ¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×¤È¸ý¤ò³«¤¯¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÇÛÃÖ¤«¤é¡¢¤µ¤ä¹á¡¦¿·»³¤¬Áª¤ó¤À¥¿¥é¥¤¤¬¥¢¥¿¥ê¤À¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿ÄÅÅÄ¡£¡Ö¤É¤±¡ª¤É¤±¡ª¡×¤ÈÀèÇÚÉ÷¤ò¿á¤«¤»¤Æ¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤ò¸À¤¤¡¢¿·»³¤ÈÌµÍý¤ä¤ê¸ò´¹¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¡Ö¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï·ÝÎò½ç¤Ç¤¨¤¨¤ä¤ó¤Ê¡×¤ÈË½ÏÀ¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÄÅÅÄ¤Ë¡¢¿·»³¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ä¡ª¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï°ì¿¨Â¨È¯¤Î¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤³¤³¤ËÏÂÅÄ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢ßÀ²È¤ÎÄó°Æ¤Ë¤è¤ê3¿Í¤Ç¡Ö¥ª¥â¥·¥í3Ê¸»ú¡×¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤ÊÂç´îÍøÍ×ÁÇ¤âÆþ¤ì¤ë¤Í¤ó¡ª¡×¤È·ã¹·¤¹¤ëÄÅÅÄ¤À¤¬¡¢·ë¶É¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£
»³Æâ¤¬·è¤á¤¿Æ¬Ê¸»ú¤Ç3Ê¸»ú¤òÂ¨ºÂ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢ÄÅÅÄ¤¬Åú¤¨¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤é¤Ã¤Ä¡×¤È¤¤¤¦Ææ¤Î¸ÀÍÕ¡£¤³¤ì¤Ë¶¦±é¼Ô¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÇú¾Ð¤·¡¢ßÀ²È¤Ï¡Ö¥é¥Ã¥¹¥ó¤Ï4Ê¸»ú¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
»³Æâ¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤«¡Ö¤Þ¤ó¤È¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿·»³¤¬Ã¦Íî¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¡¢¾¡Éé¤ÏÄÅÅÄ¤ÈÏÂÅÄ¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö4Ê¸»ú¡×¤ËÆñ°×ÅÙ¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢ÄÅÅÄ¤Ï¡Ö¤ªÁ°Áý¤ä¤¹¤Ê¤ä¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÏÂÅÄ¤¬¡Ö¤Û¤²¤Þ¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÄÅÅÄ¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¤Ä¤ó¡×¡£Àè¤Û¤É¤È»÷¤¿¥ê¥º¥à¤Î²óÅú¤Ë¶¦±é¼Ô¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢ßÀ²È¤Ï¡Ö»×¹Í²óÏ©¤¬¤µ¤Ã¤¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ì½ï¡×¤ÈÊò¤ìÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÏÂÅÄ¤¬´õË¾¤ÎÀÊ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢Í£°ì¤Î¥¢¥¿¥ê¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï»³Æâ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¶¯±¿¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿»³Æâ¤Ï¡Ö²¶¤ÎÈÖÁÈ¤ä¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£