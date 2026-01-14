¡ÈÀÅªÀÜ¿¨¡¦»ùÆ¸µÔÂÔ¡ÉÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¾õ¡¢ÊÆÇÐÍ¥¤Î¹ÔÊý¤ï¤«¤é¤º·Ù»¡¤¬ÁÜº÷Ãæ
ÂáÊá¾õ¤Î½Ð¤Æ¤¤¤ëÊÆÇÐÍ¥¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥Ð¥¹¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ê68ºÐ¡Ë¤Îµï¾ì½ê¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
Ì¤À®Ç¯¤Ø¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¹Ô°Ù¤ª¤è¤Ó»ùÆ¸µÔÂÔ¤Îµ¿¤¤¤ÇÁÜºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ö¥¶¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¡¦´ÆÆÄ¤Î¥Ð¥¹¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤À¤¬¡¢ÊÆÏ¢Ë®ÊÝ°Â¶É¤¬ÁÜº÷¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥«¡¼¥·Ù»¡¤¬¥Ô¡¼¥×¥ë»ï¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥Ð¥¹¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖThe Cleaning Lady¡×¤Î»£±Æ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÌ¤À®Ç¯¤Ø¤ÎÀÅªÀÜ¿¨2·ï¤È»ùÆ¸µÔÂÔ1·ï¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ð¥¹¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÂ¦¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¤¬ÊÌ¤ÎÇÐÍ¥¤Ë¸òÂå¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÉÔËþ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢µ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ì¤À®Ç¯¤Ø¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¹Ô°Ù¤ª¤è¤Ó»ùÆ¸µÔÂÔ¤Îµ¿¤¤¤ÇÁÜºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ö¥¶¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¡¦´ÆÆÄ¤Î¥Ð¥¹¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤À¤¬¡¢ÊÆÏ¢Ë®ÊÝ°Â¶É¤¬ÁÜº÷¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥«¡¼¥·Ù»¡¤¬¥Ô¡¼¥×¥ë»ï¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥Ð¥¹¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖThe Cleaning Lady¡×¤Î»£±Æ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÌ¤À®Ç¯¤Ø¤ÎÀÅªÀÜ¿¨2·ï¤È»ùÆ¸µÔÂÔ1·ï¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ð¥¹¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÂ¦¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¤¬ÊÌ¤ÎÇÐÍ¥¤Ë¸òÂå¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÉÔËþ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢µ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£