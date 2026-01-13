昨季35発、ツインズのバクストンがWBC出場

3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の米国代表に、ツインズのバイロン・バクストン外野手が加わると発表された。32歳のバクストンは昨季、126試合で35本塁打、24盗塁、OPS.878を残し、走攻守の三拍子揃ったツインズの看板選手。ますます完全体に近づいていく米代表に、日本のファンから驚きの声が止まらない。

USAベースボールの発表を受け、米国のポッドキャスト「トーキン・ベースボール」の公式Xでは、米国代表の予想スタメンを発表。外野は左翼がコービン・キャロル（ダイヤモンドバックス）、右翼がアーロン・ジャッジ（ヤンキース）で、バクストンは中堅のスタメンと予想されている。

あまりの破壊力に、日本のファンからはXに驚きの声が並んだ。

「外野も鉄壁すぎる」

「メンツやばいけど大谷翔平居るだけで勝てそうな気がする」

「あまりにもラスボスすぎる…」

「バクストン加入で走攻守がさらに盤石」

「優勝しなかったらおかしいレベル」

「これぞWBC！という超豪華メンバーですね」

また、昨季はカブスで31本塁打、35盗塁を記録したピート・クロウ＝アームストロングが外野の控えと予想されていることに「PCAを代走・守備固めできるとかおかしいだろ」「PCAが控え…」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）