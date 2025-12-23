藤井聡太竜王・名人、演技でやってみたい役を聞かれ絞り出す 無茶ぶりに「長考してしまいました（笑）」
藤井聡太竜王・名人、俳優・アーティストののんが23日、都内で行われたABEMA将棋チャンネル『のん vs 藤井聡太竜王・名人：年末指し納め対談』囲み取材に登場した。
【写真】カワイイ！扇子を手に微笑むのん＆藤井聡太
同番組は、のんが主演を務めるオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』と、将棋チャンネルの特別対局として27日午前10時よりABEMAにて無料配信される。
『MISS KING / ミス・キング』は、天才棋士の父に人生を奪われた国見飛鳥（のん）が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。つらい過去と向き合いながらも、前に進もうとする力強い女性の姿が丁寧に描かれる。今年9月より配信されている。
囲み取材では、藤井竜王・名人に「もしドラマや映画に出演するとしたら、“棋士”以外でどんな役をやりたいですか？」と質問が。驚いた表情で「まったく予想外の質問で、しかも逃げ道も塞がれてしまって…（笑）」と困惑する藤井竜王・名人。
「アクションが少ない役がいいなと思っているんですが…長考になってしまいました（笑）」と苦笑いしつつも「弁護士であったり、そういった難解な状況に立ち向かう役をやってみたいかなと思います」と絞り出した。
それを聞いたのんは「いいですね！棋士の方は記憶力が計り知れないくらいいいと思うので、弁護士のせりふも全部すぐに入ってしまうんだろうなと思いました」と話す。続けて「私は勝手に言いますけど、（藤井竜王・名人）には、神様の役とか、すごく大きな存在がいいんじゃないかなと思いました（笑）」とコメントし、藤井竜王・名人を笑わせていた。
