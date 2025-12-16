デイリー新潮はこれまでたびたび、平日朝の情報番組の熾烈な争いについて報じてきた。ところが、土曜の朝も同様なのだとか。その中に、コスパの良さで異彩を放つ番組があるという。

＊＊＊

民放プロデューサーは言う。

「土曜はお休みの方が多いので、のんびりテレビをご覧になっていると思われますが、

朝8時台は各局が工夫を凝らした番組を放送しており、平日に負けない戦いをしているのです。ところが、NHKはそうではない」

ちなみに、関東地域の土曜8時台の番組は以下の通りだ。

●NHK

8:00〜8:15「朝ドラ『ばけばけ』」※ダイジェスト版

8:15〜9:00「チコちゃんに叱られる！」※再放送

●日本テレビ

5:55〜9:25「シューイチ」

チコちゃん

●テレビ朝日

8:00〜9:30「朝だ！生です旅サラダ」（朝日放送テレビ制作）

●TBS

7:30〜9:25「サタプラ」（毎日放送制作）

●テレビ東京

8:00〜8:30「ENJOY!!!!ヴァンガろうTV」

8:30〜8:30「しまじろうのわお！」（テレビせとうち制作）

●フジテレビ

6:00〜8:30「めざましどようび」

8:30〜10:25「土曜はナニする!?」（関西テレビ制作）

なんだか民放は、系列局に任せているようにも見える。

「だからといって手を抜いているわけではありません。制作する系列局も全国放送の番組ですから力を入れています。対してNHKは、ダイジェスト版と再放送で済ませています。そしてこれらの番組が数字を取るから始末に悪いのです。中でも『チコちゃんに叱られる！』は、前日の本放送よりも数字を取ることが珍しくないのです」

コスパ最強

「チコちゃん」は2018年4月13日にレギュラー放送が始まって以来、金曜の夜（19:57〜20:42）に放送されている。再放送は基本的に翌日の朝に放送される。再放送のほうが数字がいいというのは、実は番組スタート当初からのようだ。

「19年2月9日の再放送では世帯視聴率18・0％を記録し、この週は日テレの『笑点』や『世界の果てまでイッテQ！』をも抜いてバラエティ部門の1位になりました（ビデオリサーチ調べ、関東地区：以下同）。さすがに最近はそこまでの高視聴率ではないものの、11月28日の本放送は世帯視聴率8・2％、個人視聴率4・7％に対して、翌日の再放送は世帯8・8％、個人4・8％とどちらも本放送を上回っています。ゴールデンよりも土曜の朝のほうが数字が高くなるなんて異例ですよ。同時間帯の横並びでは、トップになることもあるほどです」

再放送といえば、平日の午後に放送される長寿ドラマ「相棒」（テレ朝）が高視聴率で名高い。

「『相棒』は制作費がかかっていますからね。『チコちゃん』はそこまでお金をかけているわけではありません。スタジオのゲストは2人だけですし、解説の多くは大学教授や専門家なのでギャラは“文化人価格”です。最も手間がかかるのは、チコちゃんの顔のCG処理かもしれませんが、それで再放送でも数字が取れるのは、コスパ最強の番組と言っていいかもしれません」

なぜそんなに強いのだろう。

フジではボツ企画

「教養番組なので知的好奇心がくすぐられることに加え、クイズ番組の要素もある。子どもから大人まで楽しめるエンターテインメント番組だからでしょう。かつて雑学番組といわれた『トリビアの泉〜素晴らしきムダ知識〜』（フジ）をオマージュしたような要素もあり、チコちゃんのキャラクターも番組を象徴するいいアクセントになっています」

その「トリビアの泉」で監修を担当していたのが「チコちゃん」でプロデューサーを務める小松純也氏だ。元々はフジの社員として「ダウンタウンのごっつええ感じ」や「笑う犬の冒険」「SMAP×SMAP」などを手掛けていた。

「小松さんは2015年にフジの子会社である共同テレビに出向し、同じく共同テレビの河井二郎さんと『チコちゃん』の企画を立ち上げ、当然ながら最初はフジに企画を出したそうです。しかし、フジではボツになり、それでNHKに企画を持ち込んだら通ったそうです」

その後のフジの行く末は、この時点で決まっていたかのような……。

「フジに限らず民放がこの番組を作ったら、こんな人気にはならなかったと思います。ゲストをもっと集めて雛壇にして答えさせるのに時間をかけ、司会の岡村隆史の隣には女子アナを立たせて『答えはCMの後に』なんて言わせていたかもしれません。そうなれば今の『チコちゃん』のような無駄のない番組作りにはなっていないでしょう。しかもNHKには膨大な資料映像がある。さらに、民放の女子アナにはない森田美由紀アナの重厚で毒のあるナレーションも番組の魅力ですからね」

なるほど。

「いずれにしても、土曜の朝は情報番組より『チコちゃん』の再放送のほうが面白いと判断されている。そのことを民放各局は反省しなければいけないのでしょう」

デイリー新潮編集部