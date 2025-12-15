8日に緊急手術を受けた作家でタレント・室井佑月（55）が15日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。夫で立憲民主党所属の米山隆一衆院議員(58)に「あなたはわかっていません」などと再び不満をぶつけた。

米山氏は14日、一部ユーザーに反論する形で「私は『自分が分かっている状態』がどういう状態か知っていますので、そうでない状態は『分かっていない状態』と判別できます。従って相当異分野でも、自分がその問題を分かっているかどうかは分かります。そして分かっていない時は、疑問点を専門家に聞くなどして確かめ、分かるまではその言に従います」と投稿。

これに対し、室井は「いいえ、あなたはわかっていません。社会正義からデマなどを正していくことは意味がありますが、あなたを叩く市井の人に激怒し、粘着バトルしても、おもしろがる人がさらに増えるだけ」と指摘。

「それより『昔のことまで持ち出して、そういうのやめなよ』と言ってくれる人を増やしていくべきです。私はあなたの妻になり、『気持ち悪い』とか『パパ活』とかよく言われますよ。苦しいですが、直にいわれたら、真っ直ぐ目を見て『お願いします。そこから先、今とこれからも見てください』と頭を下げてますよ。苦しいけど」と不満をあらわにし、続いて、「一緒にそうやって頑張っていくのだと思ってました。どうやら違った」と“三行半”をにおわせた。

室井は6日、血尿と背中と腹の激痛に襲われ病院を受診。「尿管結石」と診断されたと投稿していた。しかし一転、8日には「大きい病院にまわされて行ったら、尿管結石じゃなく、これから緊急手術になった」と報告。同日、米山氏は「手術はうまくいき、麻酔からも覚めています」と自身のXで投稿しており、室井は8日の米山氏の投稿を引用し「この人すごいよね。手術はうまくいっても、妻は抗生剤が種類変えてもなぜか効きにくく、熱も出たりで、なのに夫は毎日、外との喧嘩にあけくれてる。もう離婚して下さい」と怒りをぶつけていた。

室井は99年に作家の高橋源一郎氏と結婚、00年に長男を出産するも01年に離婚。米山氏とは20年5月に結婚した。