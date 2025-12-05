悲しみから１年…大スター・中山美穂さんを偲ぶ--立花理佐、北川悦吏子氏が語る「素敵な思い出」

優しい思い出たち

日本中が悲しみに包まれたあの日から、間もなく1年が過ぎようとしている。

’24年12月6日、俳優で歌手の中山美穂さんが都内の自宅で亡くなった。大阪で開催予定のコンサートに出発する直前の悲劇。享年54という早すぎる死だった。

中山さんは’85年に大ヒットしたコメディドラマ『毎度おさわがせします』（ＴＢＳ系）のツッパリ少女役で女優デビューして大ブレイク。同年にシングル『Ｃ』をリリースし、歌手としての活動もスタートさせた。

『毎度おさわがせします』第３シリーズでヒロイン役に抜擢された女優の立花理佐（54）が思い出すのは、中山さんの優しい笑顔だ。

「美穂さんはとても周囲に気を遣う方でした。アイドル時代に歌番組でご一緒した際、私が慌てて本番のスタジオに向かったので、衣装に着替えるために脱いだ私服をテレビ局の控え室に脱ぎ散らかしてしまったことがあったんです。

そしたら、なんと先輩である美穂さんが散らばった服を綺麗に畳んでくださって……なおかつ下着は見えにくい場所に隠しておいてくれたんです。’87年に『毎度おさわがせします』の正月特番で共演した際も、緊張してＮＧを連発する私に『大丈夫だよ。平気、平気！』と優しく声をかけてくださいました」

デビュー直後から中山さんと接していた一歳下の立花。訃報に接した際の悲しみは筆舌に尽くし難かった。

「最初はとても信じられなくて……。ただ、その日のうちに生前の懐かしい映像がテレビのニュースで流れてきて、涙が止まらなくなりました。もっとお話ししたかった、一緒に歌いたかった……」

’01年放送の中山さんの主演ドラマ『Ｌｏｖｅ Ｓｔｏｒｙ』（ＴＢＳ系）や’12年公開の主演映画『新しい靴を買わなくちゃ』の脚本を手掛けた脚本家の北川悦吏子氏（63）は、「世間にはあまり知られていませんが、美穂ちゃんはとても家族思いの子でした」と打ち明ける。

「私が美穂ちゃんにオファーを出す際に一番苦労したのが″家族との時間を一番大切にしたい″という彼女の思いとどう折り合いをつけるか、でした。『新しい靴を買わなくちゃ』を撮影した時期はお子さんがまだ小さくて、美穂ちゃんは懸命に育児に励んでいた。撮影に時間を取られて家族との時間が蔑ろにされることを恐れていました。

恋に生きた女性というイメージがあるかもしれませんが、実際はとても家族を大事にする人でした。美穂ちゃんは私の娘とも仲良くしてくれたんです。小学校３年生ぐらいだった娘と一緒に私がパリへ行った際は、エッフェル塔を見て興奮している娘を美穂ちゃんが抱き上げて頬にキスをしてくれました。素敵な思い出ですね」

『FRIDAY』2025年12月12日号より