《40・50代》今なに着る？【グローバルワーク】40代店員さんお手本！「冬コーデ」

「なにを着ればいいかわからない……」本格的に寒くなり、服選びに迷っているミドル世代は、【グローバルワーク】40代店員さんの「冬コーデ」をお手本にするといいかも。くすみピンクセーターが明るく映えるワントーンコーデや、いつものジーンズコーデが垢抜けそうな冬映えコーデなど。マンネリ回避にも効果が期待できるコーデが登場します。

顔色も明るく映えるワントーンコーデ

こちらのスタッフさんは、ブラウンやベージュを基調としたワントーンコーデを提案。くすみピンクのセーターを投入して、明るく華やかな印象に仕上げれば、重くなりがちな冬コーデも垢抜けた印象に。足元はローファーでトラッドに決めると、トレンド感アップも狙えそうです。

時短で完成する大人可愛い淡色コーデ

服装選びに迷ったら、セーターとレースのティアードスカートがセットになった、こちらのアイテムが頼りになりそう。スタッフさんが「アウターとブーツをカジュアルにして普段コーデに」とコメントしているように、ラフに着崩すのがおしゃれ見えのポイント。小物を黒で統一してキリッと引き締めれば、メリハリ感のある淡色コーデを楽しめそうです。

いつものジーンズが垢抜ける冬映えコーデ

世界的ブームが続くデニムアイテム。今年らしく着こなしたいなら、こちらのスタッフさんのように、トレンドカラーの赤を投入してみて。ビビッドな発色が映えるカーディガンを挟むことで、ダークトーンコーデもパッと華やかな印象に。アイボリーカラーのバッグで爽やかな抜け感をプラスするのも、センスアップのコツになりそうです。

お手本にしたいキレイめカジュアルコーデ

ロゴトップスにキルトジャケットを合わせたカジュアルスタイルは、冬のレジャーシーンにぴったり。上品で落ち着いた雰囲気をまとえそうなブラウンカラーのパンツを合わせて、ミドル世代に似合うトレンドコーデに。白Tをレイヤードして裾からチラッとのぞかせるのも、おしゃれスタッフのコーデテクニック。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i