11月11日に一般男性との結婚を発表した女性3人組ユニット「Perfume」のあ〜ちゃんこと西脇綾香（36）のお相手が、株式会社吉田の4代目社長・吉田幸裕氏であることがわかった。

【写真】あ〜ちゃんの“匂わせ”感漂う投稿ほか。「激ヤセ」が話題となった頃の写真も

株式会社吉田とは、いわゆる"吉田カバン"で知られる「PORTER」をはじめとしたブランドを展開し、今年創業90周年を迎えた老舗カバンメーカーだ。スポーツ紙記者が解説する。

「あ〜ちゃんは、少し前まで別の男性と付き合っていたけれど破局して、それまで友人だった吉田さんと結ばれたと聞いています。交際期間は短いものの、結婚を意識」

吉田氏といえば代々続く"吉田家"の現社長。あ〜ちゃんはInstagramで、「PORTER」のアイテムをたびたび披露していた。スポーツ紙記者が続ける。

「今年8月5日、ポーターらしいブラック×オレンジのリュックから愛犬たちが顔をのぞかせる動画をアップしていました。さらに同月15日には、北欧ブランド『セシリー バンセン』とポーターがコラボしたブルーのショルダーバッグが目を引くコーディネートを披露しています。

当時まだ吉田氏とあ〜ちゃんは交際していませんでしたが、2023年には、Perfumeのファンクラブに向けたスペシャルグッズとして、ポーターとのコラボアイテムが発売されました。あ〜ちゃんの身の回りは、"ポーター尽くし"と言えるかもしれません」

直近では、バッグに関連した"好きなタイプ"をバラエティ番組で明かしていた。スポーツ紙記者が続ける。

「今年9月に『ぽかぽか』（フジテレビ系）に生出演した際、あ〜ちゃんは、『体にフィットさせてボディバッグをつけるのが流行っているけど、古風なタイプのショルダーバッグのつけ方で、長めにタンタンタンって（バウンド）させながらソフトクリーム食べてる人が好き』と好みを明かしていました。

『父がそういう感じ』と補足していましたが、吉田カバンはショルダーバッグも豊富に取りそろえているだけに、今となっては意味深長な発言に感じられます」

Perfumeといえば、今年9月、〈初めてそれぞれの人生にクローズアップして向き合って、新しい私たちを見つけていこう、という時間〉として、2026年から"コールドスリープ"に入ることを宣言した。〈それぞれがそれぞれにパワーアップしてカムバックしたい〉ともコメントし、あくまで活動再開を前提とした一時休止であることを強調している。

結婚を意識した発言

熱心なPerfumeファンが振り返る。

「あ〜ちゃんは、結婚に関しては、『してもいいし、しなくてもいい』というスタンスでした。しかし約1年前に雑誌のインタビューで、夫婦別姓への希望を突然語りだして、『おや？』と感じたのを覚えています。結婚する未来を意識するようになったからこそ出てきた発想なのかもしれません」

このインタビューとは、『音楽と人』（音楽と人）2024年11月号に掲載されたものだ。〈もっと軽やかに、スキップするように、人生のそういう決断をトントントーン！としていけたらいいですね（笑）〉という発言の後、あ〜ちゃんはこのように語っていた。

〈それには夫婦別姓のシステムをなんとか日本で施行してほしいです！（笑）〜（中略）〜私は西脇綾香という名前と、Perfumeのあ〜ちゃんっていう名前が、大切な財産のひとつなので〉

あ〜ちゃんのハートをまるで"レーザービーム"のように突き刺し、晴れてゴールインとなった。