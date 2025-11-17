ピリ辛味のスープがやみつき!｢中華房 麻辣燙(マーラータン)｣から袋麺が新発売

注目が高まってきている｢麻辣湯(マーラータン)｣は、みなさんもう食べましたか。カップ麺で食べたことがある人も多いと思いますが、なんと袋麺の｢中華房 麻辣燙｣が発売になりました。お鍋ひとつで簡単に調理ができる袋麺は、自分で具材を追加してアレンジするのもおすすめです。実際に食べてみた感想も交えながら紹介していくので、参考にしてもらえると嬉しいです。

カップ麺&袋麺の｢麻辣湯｣

カップ麺タイプの麻辣湯を発売している医食同源ドットコムから、｢中華房 麻辣燙(袋麺)｣が発売になりました。2025年10月27日(月)より公式オンラインショップで先行発売され、随時全国の一部スーパー、バラエティショップなどで発売開始します。さっそく食べてみたので、紹介します。

そのまま食べてもおいしい!新発売の袋麺

｢中華房 麻辣燙(袋麺)｣は、3食分が入っています。

袋麺なので、お鍋ひとつで作れたり、お湯をかけるだけの簡単調理でできあがります。自分で具材を追加してアレンジしてみるのもおすすめです。

唐辛子、山椒、八角などのスパイスと旨味を凝縮した本場仕様のピリ辛味のスープがやみつきになります。コシのある麺も、もちもち食感が本格的です。まろやかな辛さにしたいときは、熱湯200mlと牛乳200mlで作るとスープがクリーミーになっておすすめです。

ホテルニューオータニ幕張のアフタヌーンティーで味わう冬の贅沢いちご&チョコレート体験

一度食べるとやみつきに!?カップ麺

以前から販売されていて注目度が高まっている｢中華房 麻辣燙(カップ麺)｣も食べてみました。

6種の具材(湯葉、にんじん、チンゲン菜、キャベツ、青ねぎ、ごま)が入っています。多数の野菜や湯葉が楽しめるのもおすすめポイントの1つです。

もちもち食感とピリッとした辛みがおいしい!

いかがでしたか。

｢麻辣燙｣の袋麺とカップ麺タイプの2種類を紹介しました。どちらもピリッとした辛さが味のアクセントで、たまらないおいしさです。ぜひ味わってみてくださいね。

取材協力/医食同源ドットコム