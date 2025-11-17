Gap×NEW ERA®の最新キャップ登場！秋冬コーデが華やぐ限定コレクション

アメリカンカジュアルを代表するGapと、世界的ヘッドウェアブランドNEW ERA®がコラボした限定コレクションが2025年11月18日(火)に発売されます。今回は2019年以来となる第二弾で、Gapのアーカイブを反映したデザインが特徴。スポーティーさとデイリーに使える万能感が魅力のロゴキャップが2型登場し、全6カラーをラインナップしています。トレンドを意識したカラーリングは秋冬のスタイリングにぴったり。幅広いファッションに寄り添う、特別なコレクションです♡

2型6カラーで登場した限定キャップ

今回の限定コレクションでは、2つのモデルをそれぞれ3色ずつ展開。「Gap × NEW ERA® ロゴ ベースボールキャップ(920CS)」はネイビー・グリーン・レッドの3色。

レッドのみバックに「Fall into The Gap」のロゴが入った特別仕様です。価格は5,990円(税込)で、サイズはONESIZE。

一方「Gap × NEW ERA® ロゴ ベースボールキャップ(RC950CS)」は、ホワイト×グリーン、ネイビー×ブラウン、ライトベージュ×レッドの3カラー。

ライトベージュ×レッドには同じくバックロゴ入りで6,990円(税込)。どちらもユニセックスで取り入れやすい仕上がりです。

Gapのアーカイブを反映した特別デザイン

コレクションでは、Gapの歴史的なアーカイブから着想を得たロゴや配色を採用。

アメリカの国旗をイメージしたカラーや、ホリデーシーズンにマッチする温かみのある色味が特徴です。

NEW ERA®ならではの形の美しさと、Gapのクラシックな要素が融合し、普段のカジュアルコーデはもちろん、スポーティーなスタイルにも合わせやすい万能なキャップに仕上がっています♪

発売日と購入できるショップ情報

発売日は2025年11月18日(火)。全国のGapストア（アウトレット除く）は各店舗のオープン時間から、Gap公式オンラインストアとZOZOTOWNは午前10時より販売開始。

数量限定のため、早めのチェックがおすすめです。ブランドの魅力が凝縮された今だけのラインナップは、ギフトや自分へのご褒美にもぴったり。

特別なコラボで冬のスタイルにアクセントを

Gap×NEW ERA®の限定キャップは、2型6カラーという豊富なバリエーションが魅力。どれもコーデのアクセントになり、カジュアルからきれいめまで応用しやすいデザインです。

バックロゴ入りの特別カラーもあり、細部までこだわりを感じる仕上がり。2025年冬は、遊び心あるロゴキャップでファッションをアップデートしてみてはいかがでしょうか♡