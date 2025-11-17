１４日の米株式市場の概況、ＮＹダウ３０９ドル安 ナスダックは小反発 １４日の米株式市場の概況、ＮＹダウ３０９ドル安 ナスダックは小反発

１４日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比３０９．７４ドル安の４万７１４７．４８ドルと続落した。カンザスシティー連銀のシュミッド総裁によるタカ派的な発言を受けて、１２月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げシナリオを巡る不透明感が意識され、全体相場の重荷となった。一方、ハイテク株の下げが一服したことは投資家に安心感をもたらし、ＮＹダウは下げ渋った。



ユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞やナイキ＜NKE＞、アメリカン・エキスプレス＜AXP＞が軟調推移。スタブハブ・ホールディングス＜STUB＞が急落した。半面、セールスフォース＜CRM＞やシェブロン＜CVX＞がしっかり。トップゴルフ・キャラウェイ・ブランズ＜MODG＞が急伸した。



ナスダック総合株価指数は３０．２３ポイント高の２万２９００．５８と４日ぶり小反発。エヌビディア＜NVDA＞やマイクロソフト＜MSFT＞が値を上げ、テスラ＜TSLA＞が底堅く推移。ドアダッシュ＜DASH＞が高く、シダラ・セラピューティクス＜CDTX＞が急騰した。一方、アルファベット＜GOOG＞やアマゾン・ドット・コム＜AMZN＞が冴えない展開。リビアン・オートモーティブ＜RIVN＞やルーシッド・グループ＜LCID＞が下値を探り、ヴェラステム＜VSTM＞やトランプ・メディア＆テクノロジー・グループ＜DJT＞、レッド・キャット・ホールディングス＜RCAT＞が大幅安となった。



出所：MINKABU PRESS