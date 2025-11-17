ツーハッチの補正ブラ「BraJelly」新作登場！軽やかレースで美胸を叶える

インナー選びが難しい季節こそ、見た目の美しさと、毎日続けられる心地よさの両立が大切ですよね。ツーハッチの人気シリーズ「BraJelly」から、補正ブラに見えない軽やかさと華やぎを纏った“シャンテレースブラ”が新登場しました。同時に、共布のサニタリーショーツやカップ付きスリップもお目見え。女性らしさを引き立てながら、ボディラインを美しく整えてくれる新作コレクションを詳しくご紹介します♪

軽やかレースで美シルエットをキープ

新作の《BraJelly》シャンテレースブラは、補正ブラとは思えない繊細なレース使いが魅力。

脇高設計とメッシュ素材の幅広サイドパネルで、気になる脇・背中のハミ肉をしっかりキャッチし、U字バックがフラットな後ろ姿を叶えます。

カップ横とサイドのパワーネットがバストをふっくら整え、クロス設計が動いても美しい丸みをキープ。

取り外し可能なパッドで微調整も可能です。カラーはコーラルピンク・モーヴグレー・モカアイボリー、サイズはA70～G85、価格は4,580円～。

揃えて使えるサニタリー＆スリップ

同デザインの《BraJelly》シャンテレースサニタリーショーツは、憂鬱なレディースデイも華やかに彩るフラワーモチーフが印象的。アウターに響きにくい設計で、快適な穿き心地を実現します。

カラーはブラと同じ3色、サイズはM～XL、価格は2,080円です。

また、カップ付きのシャンテレースベビードール＆ショーツは、軽やかなチュールが素肌を透かし、特別感あふれる一枚。

バストラインを自然に整える内臓カップと、背面フックの安定感が魅力。こちらも3色展開で、サイズはM～XL、価格は5,980円。

毎日を彩る“美しさと快適さ”を味方に

女性の体に寄り添いながら、美しいシルエットと華やぎを両立してくれるツーハッチの「BraJelly」シリーズ。

今回のシャンテレースコレクションは、補正力が欲しい日も、気分を上げたい日も、そっと寄り添ってくれる頼れる存在です。

ブラ・ショーツ・サニタリー・スリップのフルラインで揃えることで、日常をさらに心地よく、美しく♪自分らしい輝きを引き出してくれるインナーを、ぜひワードローブに迎えてみてください。