［党首逮捕］＜中＞

「今はＳＮＳで国民に発信できる。これからは、僕のような政治家が増えてくるでしょう」

兵庫県警に名誉毀損（きそん）容疑で逮捕された政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者（５８）は１月、「立花孝志が政治家をしている理由！」と題したユーチューブ動画でそう語っていた。

立花容疑者とはどんな政治家なのか。

大阪府出身で、高校卒業後にＮＨＫに入局。週刊誌でＮＨＫの不正経理があったと内部告発し、退職後の２０１３年に政治団体「ＮＨＫ受信料不払い党」（後に名称変更）を設立した。初めて立候補した同年９月の大阪府摂津市議選と１４年の東京都町田市議選での落選を経て、１５年の千葉県船橋市議選で初当選した。

名が知られたのが、１６年の東京都知事選だ。「ＮＨＫをぶっ壊す！」と政見放送で連呼する姿がネットで話題となり、落選したものの、立候補者２１人中８番目の２万７２４１票を得た。

積極的に選挙へＳＮＳを取り入れ、１９年参院選では、選挙期間中に自身のユーチューブチャンネルに１００本近くの動画を投稿。比例選で初当選し、党は全国で９８万票余りの比例票を得て国政政党となった。

参院選後の１９年８月、立花容疑者は記者会見でこう話した。「僕は政治信条がないと言われるが、そんなものは最初からない。あるのは選挙のテクニックだけ」

◇

その政治手法の特徴は、ターゲットを定めてとことん責め立てることだ。

ＮＨＫの受信料制度を批判し、標的は既存メディア全体にも及んだ。自身の言動を批判したタレントに抗議し、テレビ局に押しかけて動画を配信したこともあった。

斎藤元彦知事を巡る内部告発問題で注目された昨年１１月の兵庫県知事選では、立花容疑者は当選を目的とせず、斎藤氏を応援する「２馬力選挙」を展開。告発者の男性職員が死亡したのは、公用パソコンに保存していた私的情報の発覚を恐れたからだという検証が困難な情報を発信。ＳＮＳで拡散された。

与野党は今年４月の協議会で、「２馬力」への対応を優先課題として議論することで一致。一部の選挙管理委員会は７月の参院選で、当選を目的とした出馬を約束する宣誓書の提出を候補者に求めた。

◇

戦略が「不発」に終わることもある。７月の参院選では、同じ兵庫選挙区（改選定数３）に立候補した泉房穂参院議員の過去の言動を批判。泉氏の後をついて批判的な演説をする「逆２馬力選挙」をすると宣言した。しかし、泉氏は正面からやり合うことはなく、泉氏はトップ当選し、立花容疑者は落選した。

その手法は時に「一線」を越え、違法性が認められることもあった。立花容疑者は２０年に二つの事件で東京地検に起訴され、２２年に懲役２年６月、執行猶予４年の判決を受け、翌年に確定した。現在も執行猶予中の立場だ。

拓殖大の河村和徳教授（政治学）は「ネットとつながり、炎上させた後も常に薪（まき）をくべ続けるような手法だ」と指摘する。