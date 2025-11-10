『ふたりソロキャンプ』第19話 雫にあることを話す決心をする
7月10日（木）よりTOKYO MXほかにて放送がスタートするTVアニメ『ふたりソロキャンプ』。第19話のあらすじと先行カットが公開された。
『ふたりソロキャンプ』は、独りを愛する孤高のソロキャンパー樹乃倉厳、34歳と、超初心者キャンパーで20歳の草野雫がキャンプ場で出会い、雫に強引に押し切られる形で、ふたりでソロキャンプをすることになる物語。
このたび、11月13日（木）放送の第19話「びびったわけじゃねーっ！」のあらすじと先行カットが公開された。
＜第19話：びびったわけじゃねーっ！ あらすじ＞
結衣が加わり、ふたりソロキャンプが ”さんにん” に発展してしまった前回のキャンプ。仕事の忙しさも重なり、厳のストレスは限界に達していた。ソロに飢えた状態でキャンプ場に来た厳は、焚き付けなどに使うフェザースティックを一心不乱に作り続けて気持ちを落ち着かせる。焚き火をしながら雫と過ごした一年を振り返り、「ぼちぼち頃合いか」と、あることを話す決心をする。
＞＞＞第19話先行カットをすべてチェック！（写真4点）
（C）出端祐大・講談社／「ふたりソロキャンプ」製作委員会
