BE:FIRST脱退のRYOKI、“発表方法”について説明「事務所と綿密に状況やタイミング、内容、報告の仕方についてオープンに話し合った」【全文】
ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTの公式サイトが8日に更新され、RYOKI（三山凌輝）が、同日をもってグループから脱退したことを発表。今後のグループは6人で活動していく。また、自身のインスタグラムのストーリーで脱退を報告したRYOKIが、発表方法について「X」で説明した。
グループの公式サイトでは「BE:FIRSTのメンバーであるRYOKIが、2025年11月8日（土）をもちましてグループから離れることをご報告申し上げます」と発表。「7人での活動を心待ちにしてくださっているファンの皆さまの期待を最優先に、幾度となく協調的に話し合いを重ねてまいりましたが、それぞれの夢を叶えるためには、RYOKIのためにも、6人のためにも、別々の道を歩むことが最善だと判断いたしました。メンバー一同、これまでRYOKIと共に歩み、喜びや困難を分かち合った時間に深く感謝しています」とし、「今後のグループ活動については「引き続き、6人のBE:FIRSTとして、質の高いパフォーマンスと、皆さまに愛される活動を志してまいります」と伝えた。
また、RYOKIはインスタグラムのストーリーを更新し「グループから離れることをご報告申し上げます」とし、「今後はそれぞれの道を歩んでいきますが、BE:FIRSTやメンバー一人ひとりの未来を変わらず応援していきます。引き続き、応援してくださる皆様からもそれぞれ変わらぬ声援とご支援をいただけますと幸いです」とつづった。
そして、発表から数時間後の9日、RYOKIは「発表の仕方について」として、自身の「Ｘ」を更新。「諸々過去の経緯については今は触れませんが、今回の件に関しては、事務所と綿密に状況やタイミング、内容、報告の仕方についてオープンに話し合ったはずでした。双方に悪意のある拡散や誹謗中傷を避けるため、事務所はホームページに情報を掲載し、こちらはSNSにストーリー形式で投稿することとなりました。私たち双方にとって最善の方法を選んだ結果です。この件について質疑応答も行いました。また、その上で他のメンバーが謝罪動画を公開することについても、直前に知りました。そのため、当方は予定通りのままの発表形式で報告させて頂きました」と説明。「ご理解頂けると幸いです」と伝えた。
RYOKIは、1999年4月26日生まれ、愛知県出身。映画『縁側ラヴァーズ』や、ドラマ『ダメな私に恋してください』、2.5次元ダンスライブ『ツキウタ。』などに出演。2021年、SKY-HI主催のボーイズグループ発掘オーディション『THE FIRST』で、ボーイズグループ・BE:FIRSTのメンバーに選ばれる。今年5月25日に所属事務所「Flash Up etoile」から独立。8月に俳優の趣里と結婚したことを発表していた。
■サイト全文
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、BE:FIRSTのメンバーであるRYOKIが、2025年11月8日(土)をもちましてグループから離れることをご報告申し上げます。
日頃より温かく応援してくださるファンの皆様、そして関係者の皆様へ、突然のご報告となりますことを心よりお詫び申し上げます。
7人での活動を心待ちにしてくださっているファンの皆さまの期待を最優先に、幾度となく協調的に話し合いを重ねてまいりましたが、それぞれの夢を叶えるためには、RYOKIのためにも、6人のためにも、別々の道を歩むことが最善だと判断いたしました。メンバー一同、これまでRYOKIと共に歩み、喜びや困難を分かち合った時間に深く感謝しています。
引き続き、6人のBE:FIRSTとして、質の高いパフォーマンスと、皆さまに愛される活動を志してまいります。
重ねて、ファンの皆様、そして関係者の皆様へ、突然のご報告となりますことを心よりお詫び申し上げます。
新しい道を歩み出すRYOKI、そして、新たな体制で前進するBE:FIRSTへ、変わらぬ温かいご声援とご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
■RYOKIコメント全文
この度、BE:FIRSTのRYOKIは2025年11月8日（土）をもちましてグループから離れることをご報告いたします。日頃より温かく応援してくださるファンの皆さま、そして関係者の皆さまへ、突然のご報告となることをお詫び申し上げます。
活動期間中から現在に至るまで、同じ理念を掲げながらも、それぞれの解釈により物理的に叶えることができない事情が出てきてしまいました。兼ねてから、今後の方向性について話し合いを重ねてまいりましたが、両者の視点や価値観を大事に、そして夢を叶えるためには、別々の道を歩むことが最善であると判断いたしました。
なによりこれまでBE:FIRSTとして共に歩んできたメンバーや関係者の方々に心より感謝申し上げます。また、ファンの皆様、及び関係者の皆様には、突然のご報告となることを重ねてお詫び申し上げます。
今後はそれぞれの道を歩んでいきますが、BE:FIRSTやメンバー一人ひとりの未来を変わらず応援していきます。引き続き、応援してくださる皆様からもそれぞれ変わらぬ声援とご支援をいただけますと幸いです。
■RYOKI「発表の仕方について」全文
発表の仕方について。
諸々過去の経緯については今は触れませんが、今回の件に関しては、事務所と綿密に状況やタイミング、内容、報告の仕方についてオープンに話し合ったはずでした。
双方に悪意のある拡散や誹謗中傷を避けるため、事務所はホームページに情報を掲載し、こちらはSNSにストーリー形式で投稿することとなりました。私たち双方にとって最善の方法を選んだ結果です。この件について質疑応答も行いました。
また、その上で他のメンバーが謝罪動画を公開することについても、直前に知りました。
そのため、当方は予定通りのままの発表形式で報告させて頂きました。
ご理解頂けると幸いです。
