「日本が弱小国に大番狂わせを喫した」「人口29万人の島国と…」日本はまさかの――東アジア勢の“明暗”に中国メディアが驚愕。北朝鮮と韓国は欧州勢から勝点奪取「驚きの夜だ」【U-17W杯】
カタールで開催中のU-17ワールドカップは、グループステージの第２節までが終了した。
ここまで、いずれも１勝１分けで好成績を残しているのが、日本、韓国、北朝鮮の東アジア勢だ。第２節は３か国ともドローだったが、明暗が分かれた。
廣山望監督が率いる日本は、格下のニューカレドニアに対し、怒涛の攻撃を仕掛けたものの、まさかのスコアレスドローに終わり、勝点２を取りこぼした。一方、北朝鮮は強豪のドイツと１−１、韓国もヨーロッパ勢のスイスと０−０で、勝点１をもぎ取っている。
中国メディアもこの結果に反応。『網易体育』は「U-17ワールドカップは驚きの夜だった。北朝鮮と韓国は、ヨーロッパの強豪２チームと引き分けた」と報じた。
「日本はオセアニアの弱小国であるニューカレドニアに36本のシュート（うち11本は枠内）を放ちながらも無得点に終わり、大番狂わせを喫した」
同メディアは、「今大会で韓国はスイス、メキシコ、コートジボワールと同じグループに入り、初戦でメキシコを２−１で破った。２節ではグループ最強のスイスと対戦し、０−０の引き分けに持ち込み、貴重な勝点１を獲得した」と続けた。
「北朝鮮は第２戦でヨーロッパの強豪ドイツと対戦し、終盤にゴールを決めて１−１の引き分けに持ち込んだ。この結果、貴重な勝点１を獲得し、２戦で勝点４を獲得し、ドイツとコロンビアを抑えてグループ首位の座を確固たるものにした」
また、『新浪体育』は「人口29万人の小さな島国であるニューカレドニアは、36本のシュートを浴びながらも、日本とドローという驚くべき結果を残した」と伝えている。
運命の最終節で、東アジア勢は決勝トーナメントに勝ち上がれるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「やはり日本はすごい」「アジア最強だ」アフリカ王者に快勝した日本に韓国驚嘆！「日本だけがアジアで成長しているようだ」【U-17W杯】
ここまで、いずれも１勝１分けで好成績を残しているのが、日本、韓国、北朝鮮の東アジア勢だ。第２節は３か国ともドローだったが、明暗が分かれた。
廣山望監督が率いる日本は、格下のニューカレドニアに対し、怒涛の攻撃を仕掛けたものの、まさかのスコアレスドローに終わり、勝点２を取りこぼした。一方、北朝鮮は強豪のドイツと１−１、韓国もヨーロッパ勢のスイスと０−０で、勝点１をもぎ取っている。
「日本はオセアニアの弱小国であるニューカレドニアに36本のシュート（うち11本は枠内）を放ちながらも無得点に終わり、大番狂わせを喫した」
同メディアは、「今大会で韓国はスイス、メキシコ、コートジボワールと同じグループに入り、初戦でメキシコを２−１で破った。２節ではグループ最強のスイスと対戦し、０−０の引き分けに持ち込み、貴重な勝点１を獲得した」と続けた。
「北朝鮮は第２戦でヨーロッパの強豪ドイツと対戦し、終盤にゴールを決めて１−１の引き分けに持ち込んだ。この結果、貴重な勝点１を獲得し、２戦で勝点４を獲得し、ドイツとコロンビアを抑えてグループ首位の座を確固たるものにした」
また、『新浪体育』は「人口29万人の小さな島国であるニューカレドニアは、36本のシュートを浴びながらも、日本とドローという驚くべき結果を残した」と伝えている。
運命の最終節で、東アジア勢は決勝トーナメントに勝ち上がれるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「やはり日本はすごい」「アジア最強だ」アフリカ王者に快勝した日本に韓国驚嘆！「日本だけがアジアで成長しているようだ」【U-17W杯】