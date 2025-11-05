アメリカでは4日、政府機関の一部閉鎖が過去最長の記録に並びました。運輸長官は、航空管制官の不足が深刻化し、空域の一部が閉鎖となる恐れがあると警告しました。

アメリカでは与野党の対立から議会で予算案が成立せず、政府機関の一部閉鎖が4日で35日目を迎え、過去最長の記録に並びました。ダフィー運輸長官は4日、政府閉鎖がさらに1週間続けば航空管制官の不足から、「大混乱に陥り、大量のフライト欠航や遅延が発生し、空域の一部が閉鎖となる恐れがある」と警告しました。

連邦航空局によりますと、今回の政府閉鎖で、およそ1万3000人の航空管制官が無給で勤務を続けていて、ニューヨーク周辺の施設では、航空管制官のおよそ8割が欠勤しているということです。

影響が深刻化する中、トランプ大統領は強硬姿勢を崩していません。4日、自らのSNSで、低所得者向けの食料購入補助制度について、政府閉鎖が終了するまで支給を停止すると警告しました。この制度は、政府閉鎖で資金が枯渇しましたが、一部の連邦地方裁判所が政府に対し、非常用の資金を使い支給を継続するよう命令していました。