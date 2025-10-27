「今日好き」おひなさま（長浜広奈）＆きゅるして逃げ水あむ、LARMEレギュラーモデル就任 渡辺美優紀と“わるきー”披露【LARME FES’25】
【モデルプレス＝2025/10/27】雑誌「LARME」（株式会社LARME）が10月26日、東京ガーデンシアターにて「LARME FES’25」を開催。同イベント内で、きゅるりんってしてみての逃げ水あむとABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していた長浜広奈が「LARME」のレギュラーモデルに就任したことが発表された。
【写真】「わるきー」をキュートに披露する渡辺美優紀・おひなさま・逃げ水あむ
2024年に続き2回目となる本イベントは「bisque doll theater／着せ替え人形劇」をテーマに、誌面を彩るモデルによるファッションショーや、今をときめく豪華アーティストによるライブパフォーマンスが繰り広げられ、会場は熱気に包まれた。
桐原美月（CANDY TUNE）、菅田愛貴（超ときめき◆宣伝部※「◆」は正式には「ハートマーク」）らが華やかなランウェイを披露。Angelic Pretty、ミシェルマカロン、マリームーンのファッションショーではそれぞれのコレクションを身にまとい、華やかなランウェイを披露すると、会場からは大きな歓声が上がった。モデルたちが時折見せるキュートなポージングや笑顔に、観客は魅了されていた。
「LARME」創刊時からレギュラーモデルを務めていた渡辺美優紀がサプライズゲストとして登場し、逃げ水、長浜と「わるきー」を披露。さらに、逃げ水、長浜のレギュラーモデル決定が発表された。
「LARME」レギュラーモデルの松本かれん（FRUITS ZIPPER）、桜庭遥花（CUTIE STREET）によるユニットPiKiのライブパフォーマンスも披露され、会場は大いに盛り上がった。2024年に続き、多くのファンを動員した「LARME FES’25」は、盛況のうちに幕を閉じた。（modelpress編集部）
