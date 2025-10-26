姿勢を支え、疲れを防ぐ。ビッグ＆トール対応の快適チェア【ベストオフィス】の椅子がAmazonに登場中‼
座るたび、違いがわかる。高密度クッションと通気メッシュの融合【ベストオフィス】の椅子がAmazonに登場!
ベストオフィスの椅子は、腰の自然なカーブにフィットする設計で、仕事中もリラックスタイムも快適に過ごせる。
ナイロン製のランバーサポートは優れた支えを提供し、座り心地を高める。PUパッド付きのアームレストは高さ調整が可能で、腕の自然な角度に合わせてフィットする。
座面には高密度スポンジクッションを使用し、太ももに厚みのあるパッドが当たるよう設計。通気性に優れた3Dメッシュ素材の背もたれは、肩や背骨をやさしく支え、長時間の使用でも快適さを保つ。
シート幅は58センチメートルのワイド設計で、ビッグ＆トールタイプとして最大181キログラムの耐荷重に対応。ハンドルホイールとガスリフトで座り心地の調整も自在。360度回転式キャスターは耐久性があり、スムーズな移動を可能にする。
