¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼1 ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤òÀ©¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ãæ¤ËÆ±Î½¤¬¡ÈÍðÆþ¡É¡£ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤¬¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¡ÖÍ³¿¤Î¤³¤ÈÂç¹¥¤²á¤®¤ë¤À¤íww¡×¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè2Àï¤Ç9²ó1¼ºÅÀ¤Ç´°Åê¾¡Íø¤òµó¤²¤¿»³ËÜ¡£¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¤Î¾õÂÖ¤Ç¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¼ÁÌäÃæ¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¡£Âè1Àï¤Ç¤Ï8²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤òÈäÏª¤·¡¢¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤ÏÃçËÓ¤Þ¤¸¤½¤¦¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¤ß¤é¤ì¤ëº¸±¦¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¡£Âè2Àï¸å¤Ë¤Ï¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¤«¤é¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÈô¹Ôµ¡¤ÇÎÙ¤ËºÂ¤ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÍÍ»Ò¤òµåÃÄ¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡NHK¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤À¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÍðÆþ¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥Í¥ë¤Ï¡¢»³ËÜ¤È¸ª¤òÁÈ¤ß¡ÖI Love ¥ä¥Þ¡×¤È¥Ë¥³¥ê¡£¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ËX¤Ç¤Ï¡Ö¸ø¶¦¤ÎÅÅÇÈ»È¤Ã¤ÆÍ³¿¤Ë°¦¤Î¹ðÇò¤«¤Þ¤¹¥¹¥Í¥ë¡¢Ì¤À®Ç¯¤Î¼çÄ¥¤«¤è¡×¡ÖÍ³¿¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÍðÆþ¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥Í¥ë¡Ö¥¢¥¤ ¥é¥Ö ¥ä¥Þ¡×¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¥¹¥Í¥ë¸ø¤Ë¹ðÇò¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥Í¥ë¡ØI LOVE¥ä¥Þ¡Ù¤Ï¥ä¥Þ¥â¥í¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¶á¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê2¿Í¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê°¦¤¬¤¢¤ëÍÍ¤À¡×¤È2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÀ¼¤¬°î¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë