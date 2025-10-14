°Â½»»á¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ë¶ì¸À¡¡¼óÁê»ØÌ¾¤Ç¡Ö¤¤ì¤¤»ö¡×
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î°Â½»½ß´´»öÄ¹¤Ï14Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ÎÌîÅÞ¸õÊä°ìËÜ²½¤ò½ä¤ê¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ê¤É´ðËÜÀ¯ºö¤Î°ìÃ×¤òÍýÍ³¤Ëµó¤²¤ÆÆñ¿§¤ò¼¨¤¹¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤âÎ©Ì±¤â¿ô¹ç¤ï¤»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤¿¤éÅö¤¿¤êÁ°¤À¡£ÍýÇ°¤ÏÂç»ö¤À¤¬¡¢¤¤ì¤¤»ö¤Ç¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ÏËÜÅö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ø¤ÎÆ±Ä´¤òµá¤á¤ë¶ÌÌÚ»á¤Ë¡Ö¤Þ¤É¤í¤Ã¤³¤·¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤º¡¢ÅÞ¼óÆ±»Î¤ÇÏÃ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÎ©Ì±¤Ï¼«Ì±¤ò¾å²ó¤ë¤¿¤á¡¢»à¤ËÊª¶¸¤¤¤ÇÉ¼¤ò½¸¤á¤ë¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ØÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤ò¹ß¤í¤·¤Æ¤Ç¤â¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¤ÎÊý¤¬¤Ï¤ë¤«¤ËËÜµ¤¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£