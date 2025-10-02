平成女児大歓喜!? お茶犬とドリンクのラバーコースターがガシャポンに登場!
平成に流行った「お茶犬」が、クリアラバーコースターで登場します。バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「【フラットガシャポン】お茶犬 クリアラバーコースター」を2025年10月 第1週より発売。全7種で価格は400円。
2025年10月 第1週発売「【フラットガシャポン】お茶犬 クリアラバーコースター」(全7種・400円)
「【フラットガシャポン】お茶犬 クリアラバーコースター」は、「お茶犬」とドリンクを描いたクリアラバーコースター。キャラクターに合ったドリンクを置きたくなるような、豊富なラインナップで展開します。
ラインナップは、リョク・ハナ・チャイ・ロン・カフェ・ムハ・アール。
SNSでは「お茶犬ってまだいたんだ!! 懐かしい」「お茶犬かわい〜! リョクが欲しい…」「ムハ出るまでぶんまわす」とコメントが多数。当時平成女児だった方はもちろんのこと、今見てもかわいい「お茶犬」、クリアコースターと一緒にドリンクを飲んでみては?
