1990Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢¡Ö¤À¤Ã¤Á¤å¡¼¤Î¡×¤Î¥»¥ê¥Õ¤È¥»¥¯¥·¡¼¥Ý¡¼¥º¤ÇÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦À¾ËÜ¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤¬2025Ç¯9·î13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖÄê´üÅª¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡×
À¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö#ÈþÍÆ±¡¡×¡Ö#¥ª¥ê¡¼¥Ö¥«¥é¡¼¡×¡Ö#Á°È±¥«¥Ã¥È¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥Ø¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¸å¤Î²£´é¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö#Äê´üÅª¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡×¡Ö#À¸¤ÊÖ¤ë¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢Äê´üÅª¤ËÈþÍÆ±¡¤òË¬¤ì¡¢È±¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¸ª¤Ë¥ê¥Ü¥ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¹õ¤¤¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃåÍÑ¡£¹õ¤¤¥ê¥Ü¥ó¤Ç¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤·¡¢²£´é¤È¸å¤í»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¡×¡ÖÄ¶¤«¤ï¤Á¤¤¤Ã¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£