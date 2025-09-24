Photo: 山田洋路

「アウトドアにも、防災にも使える決定版のライトが欲しい…」

そう思いながら、これまでいくつものLEDランタンを試してきました。しかし、どれも帯に短したすきに長し。見た目が野暮ったかったり、光が欲しい場所に設置しにくかったり…。

そんななか、デザイン性も機能性も高そうな、FITORCHの高性能伸縮式パワーランタン「CP100」に出会いました。

「光とエネルギーの新基準」という強気なコンセプトは本当なのか？ その実力を確かめるべく、実際に製品を試してみることにしました。

開封のワクワク感がすごい！ 所有欲を満たすデザイン

まず、心を掴まれたのがそのデザイン性。専用ケースには、マットな質感の本体と三脚の2パーツが収まっていました。

手に取ると、ずっしりとした剛性の高さが伝わってきます。この2つを繋ぎ合わせる瞬間は、まるで秘密兵器を組み立てるようなワクワク感がありました。

多くのライトが無骨なデザインのなか、「CP100」の見た目は洗練されていて、ただ置いておくだけでも絵になります。

光の性能は？ 暗闇の公園で実力をチェック

夜の公園で、その真価を試してみました。最大光量（650ルーメン）で点灯すると、想像以上に広範囲が明るくなります。これなら、真っ暗なキャンプサイトでも安心感を与えてくれそう。

一方、最小光量に絞れば、眩しすぎず手元を照らすのに十分。テント内で読書をするのに、まさに最適な明るさです。

その操作性の良さにも感心しました。ボタン1つで光のタイプや光量が切り替えられて、「暖色光」でリラックスした雰囲気を作ったり、「白色光」で料理の手元をクリアに照らしたりと、シーンに応じた光の切り替えが直感的にできそうです。

周囲を照らすランタンモードと、ヘッドを前方に向けて照らす懐中電灯モードの切り替え方もユニークで、これ1台で何役もこなせます。

バッテリーの実力は？ ながら充電も可能

「CP100」の大きな魅力は、8000mAhの大容量バッテリーです。実際に、ライトを点灯させたまま、スマートフォンの充電を試してみました。結果は、全く問題なく「ながら充電」が可能。停電時には、明かりを確保しながら外部との連絡手段であるスマホを充電できて、防災用品としても心強い機能です。

設置の多様性は？ 吊り下げからマグネット吸着まで

設置方法がいくつも用意されているのも使い勝手がいい。一般の三脚にも取り付けられるほか、手持ちの懐中電灯や、フックでの吊り下げも可能です。またテール部にはマグネットを搭載していて、車のボンネットに取り付けるなど、両手を使いたい作業で活躍します。

この、「どこにでも設置できる」機能がこのランタンの真骨頂といえるかもしれません。

FITORCHの高性能伸縮式パワーランタン 「CP100」は、幅広いシーンでの安心を1つにまとめたパワーユニットでした。アウトドアで、ランタン、懐中電灯、モバイルバッテリーを別々に持ちたくない方や、所有する喜びを感じられる、高品質なギアが好きな方には特におススメできます。

もし、アウトドアライフを格上げし、万が一の備えにもなる「長く使える相棒」を探しているなら、「CP100」はその答えの1つになるんじゃないでしょうか？

この多機能ランタンが気になる方は、ぜひ下のリンクから詳細をチェックしてみてください。

