3歳の女の子のことが大好きな超大型犬の姿が可愛いと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で6万6000回再生を突破し、「いい光景ですね」「ホッコリします」「なんとも微笑ましい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：3歳の女の子が『超大型犬のとなりに寝転がった』結果→前足をかけて…とんでもなく尊い『まさかの光景』】

女の子に前足を乗せる超大型犬

YouTubeチャンネル「山奥暮らしのシュシュ」の投稿主さんは、グレートピレニーズの『シュシュ』ちゃんをはじめ、全部で4頭のわんこと暮らしています。また、投稿主さんには、『ろの』ちゃんという3歳の娘さんもいるそう。この日、ろのちゃんとわんこたちは仲良くお昼寝をしていたといいます。

ふと見てみると、シュシュちゃんがろのちゃんの体に前足をかけて眠っていたのだとか…！自分の体にギュッと引き寄せるように寝る姿は、まるで本当のママのよう。あまりに母性あふれる光景に、思わず心が和みます…♡

求められると恥ずかしい！？

途中、シュシュちゃんが目を覚まして顔を上げる一幕もありました。しかし、ろのちゃんに添えた前足はそのまま…。いつ外敵が来てもいいように、守っているつもりなのかもしれません。

シュシュちゃんとろのちゃんは一旦体を離しましたが、家族の注目を受けていると気づいて、もう前足を乗せることはしなかったよう。どうやらシュシュちゃんはちょっぴり照れ屋なようです。

ちなみに、シュシュちゃんが前足を人間に乗せる行動は、ママがシュシュちゃんに教えたものなのだそう。ママが相手だと嫌がることが多いと言いますが、ろのちゃんには自分からやるのだとか。

小さくて可愛いろのちゃんに、種を越えた愛を見せるシュシュちゃんなのでした。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「2人の関係とってもステキ」「子供の頃しか味わえない幸せだね！」「見てるだけで幸せになります」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「山奥暮らしのシュシュ」には、ご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「山奥暮らしのシュシュ」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。