英首相との共同記者会見に臨むトランプ氏＝１８日、イングランド/Leon Neal/Getty Images/File

（ＣＮＮ）トランプ米大統領は１９日、高度専門職向けの「Ｈ―１Ｂビザ」の申請に１０万ドル（約１４８０万円）の手数料を課す大統領令に署名した。トランプ政権はＨ―１Ｂビザプログラムが過剰に利用されていると指摘しており、抑制に取り組んでいる。

トランプ氏はホワイトハウスの大統領執務室で、「我々は優秀な労働者を必要としている。これで確実に優秀な人材を確保できるようになるだろう」とコメントした。同席した当局者は、専門分野の高技能外国人労働者を雇用する道を残しつつ、企業に米国人労働者を雇用するインセンティブを与える今回の措置の仕組みについて説明した。

この大統領令により、手数料を支払わない限りＨ―１Ｂビザプログラムに基づく入国は制限されることになる。

別の大統領令では、「ゴールドカード」を用いた移民ルートの創設も指示した。トランプ氏によると、これは高額の手数料と引き換えに特定の移民ビザを迅速に発行するもの。１００万ドルを支払う外国人はビザ手続きが迅速化されるほか、企業が２００万ドルを出して外国人労働者の受け入れ手続きをスピーディーに進めることも可能となる。

トランプ政権は移民摘発の強化や、入国を認める外国人の種類に厳しい制限を設ける取り組みを推進しており、今回の措置はそうした施策の最新例に当たる。Ｈ―１Ｂ労働者への依存度が大きい業界に深刻な影響を及ぼす可能性もある。

Ｈ―１Ｂビザは有効期間３年の就労ビザで、さらに３年間更新できる。エコノミストはこのプログラムについて、米国企業の競争力維持や事業拡大を可能にするもので、米国内での雇用創出にもつながると指摘している。