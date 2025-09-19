Apple Watch Series 11ÅþÃå¡ª¸«¤¿ÌÜ¤ÏÀµÄ¾¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤Ç¤â¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ÏÌ¥ÎÏÅª
¤³¤Î½©¡¢Apple¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¤Ï¿··¿¥â¥Ç¥ë¤ÎApple Watch¤ò3µ¡¼ïÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯Apple Watch Series 11¤¬ÊÔ½¸Éô¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ç³«Éõ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Series 10¤«¤é¤ÎÊÑ²½¤ÏÀµÄ¾¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡Ä¡Ä¡£¤µ¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Apple Watch Series 11¤ò¥¢¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹
Apple Watch Series 11¤ÎGPS¥â¥Ç¥ë¤ÏÀÇ¹þ64,800±ß¤«¤é¡£¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥â¥Ç¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¥â¥Ç¥ë¤òÁª¤Ù¤ë¤Î¤âApple Watch SE 3¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÃ¸¢¤Ç¤¹¤Í¡£
Apple Watch Series 11ËÜÂÎ¤¬Æ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢watchOS 26¤ÇÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤Ê¸»úÈ×¡Ö¥Õ¥í¡¼¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤Ã¡£¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤ë¤È¡¢Ê¿ÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ü¥³¤Ã¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤º¤Ã¤ÈÃå¤±¤Æ¤¤¤Æ¤âOK¤Ê¥·¥ë¥Ð¡¼¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à
º£²óÆÏ¤¤¤¿¥·¥ë¥Ð¡¼¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Ï¡¢Í·¤Ó¤Ç¤â»Å»ö¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥Æ¥£¤Ê¿§¹ç¤¤¡£
Apple Watch Series 11¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆApple Watch¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÇö¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£Apple Watch Series 10¤ÈÆ±¤¸9.7¥ß¥ê¤ÎÇö¤µ¤¬¥¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ýÂ³»þ´Ö¤ÏºÇÂç24»þ´Ö¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÍ¥½¨¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤È¤·¤Æ¡¢Apple Watch Series 11¤ÏÏÓ¤ËÃå¤±¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¹â·ì°µ¤Î²ÄÇ½À¤òÃÎ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¿¤¬¤Þ¤¿¤Ò¤È¤Äµß¤ï¤ì¤ë²è´üÅª¤Ê¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢µ¡Ç½¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÁá¤¯»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÑ»¤½ýÀÇ½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Apple Watch Series 10¡Ê¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥â¥Ç¥ë¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ2ÇÜ¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
Æü¾ï»È¤¤¤Ç¤Ï²þ»¥¤ä¥ì¥¸¤Ç¸òÄÌ·ÏIC¤ò¥Ô¥Ã¤È¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¤¤Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¿¨¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤ì¤Û¤É½ý¤¬ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·ÅÐ¾ì¤ÎNike¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ë¡¼¥×¡¢ÎÉ¤¤´¶¤¸¡ª
¿·ÅÐ¾ì¤ÎNike¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ë¡¼¥×¤Î¥Ù¡¼¥ë¥É¥°¥ì¡¼¤âÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡£ÄÌµ¤À¤ÏÈ´·²¡¢¤½¤·¤ÆÌÌ¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¼°¤Ê¤Î¤ÇºÙ¤«¤¯Ä´À°¤Ç¤¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ê¤È¡£
¤³¤ÎNike¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ë¡¼¥×¤Ë¤ÏÀ¸ÃÏÁ´ÂÎ¤ËÈ¿¼Í»å¤¬¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸÷¤¬Åö¤¿¤ë¤ÈÈù¤«¤Ë¤¤é¤á¤¯¤È¤Î¤³¤È¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀµÄ¾¸ú²Ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê¼Â´¶¤Ç¤¤º¡Ä¡£Ìë´Ö¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢¤É¤ì¤Û¤É¸ú²Ì¤¬½Ð¤ë¤Î¤«»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤ÏApple Watch Series 10¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢µ¡Ç½¤È¾¯¤·¿¤Ó¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ýÂ³»þ´Ö¤Ï¤ä¤Ï¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤¿¡£Ãæ¿È¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿Apple Watch Series 11¡£
¤³¤ì¤«¤é1Ç¯´Ö¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤Í¡ª
Source: Apple