¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤âÇ¯¡¹¹¹¿·¤·¡¢¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤â¿ÊÊâ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢³°½Ð»þ¤ËWindows¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÂåÍÑ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡£
·ëÏÀ¤«¤é¤¤¤¦¤È¡¢¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¥¢¥×¥ê¤ò¤É¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤âWindows¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëºî¶È¤òÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¡¢¤»¤¤¤¼¤¤¤¬¡¢Windows¤Çºî¤ê¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤ËÃÖ¤¤¤¿¾ðÊó¤Î±ÜÍ÷ÄøÅÙ¤Ë»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Windows¤Ç²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÆ±¤¸Ì¾Á°¤Î¥¢¥×¥ê¤¬¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¾å¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¡Ö»÷¤ÆÈó¤Ê¤ë¤â¤Î¡×¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÊÉ½01¡Ë¡£Æ±Ì¾¤ÎWindowsÈÇ¤¬»ý¤ÄÂ¿¤¯¤Îµ¡Ç½¤¬·çÍî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ê°×¤Ë»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤ÎOneNote¤Ï¡¢WindowsÈÇ¤È¤«¤Ê¤ê»÷¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÏ¿²»/¥Ó¥Ç¥ªÏ¿²è¤Îµ¡Ç½¤¬¤Ê¤¯¡¢²ñµÄ¤ÎµÏ¿ÍÑ¤Ë¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ö¥é¥¦¥¶¤«¤é¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Windows¤ÈÆ±Åù¤Îºî¶È´Ä¶¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤ÇWeb¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ë³ÈÄ¥µ¡Ç½¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¤«¤Ê¤êÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¡£
Windows¤Ê¤É¤òÁÛÄê¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤¦¾ì¹ç¡¢¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤ÎÄó¶¡¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÍøÍÑ¤ËÀ©¸Â¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²¾Ì¾´Á»úÊÑ´¹¤ä¡¢¥³¡¼¥ÉÆþÎÏ¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥¡¼¤Ë¤è¤ë¥¡¼¥Ü¡¼¥É¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò»È¤¦¤Ë¤Ï¡¢ÊªÍý¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬É¬¿Ü¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤ÎÉ¸½àÅª¤ÊIME¤«¤é¤Ï¡¢¥¿¥Ö¥³¡¼¥É¤ò¥¢¥×¥êÂ¦¤ËÁ÷¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÊÃ±¸ìÅÐÏ¿¤Ç²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ë¡£
¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤ÎÆüËÜ¸ìÆþÎÏIME¡ÊGBorad¤Ê¤É¡Ë¤Ï¡¢²¾Ì¾´Á»úÊÑ´¹µ¡Ç½¤Ç¤ÏWindows¤È¤Îº¹¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¼çÍ×¤Ê¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤ÎIME¡ÊGboard¤äÍ½þ¤ÎATOK¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥Ö¥¡¼¤ò¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÁ÷¿®¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬¤Ê¤¤¡£Æ±ÍÍ¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥³¡¼¥É¤òÁ÷¤ëµ¡Ç½¤â¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥¿¥Ö¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥×¥ê¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥¡¼¤ò¥¡¼¥Ü¡¼¥É¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÊªÍý¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬Áê¼ê¤Ï¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¡¢²¿¤é¤«¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¥«¥Ð¡¼¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¤â·ó¤Í¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÅÅ¼Ö¤Ê¤É¤ÇºÂ¤Ã¤ÆÁàºî¤¹¤ë¤È¤¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤ÏÉÔ°ÂÅª¤Ç¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤À¤±¤¬É¨¤«¤éÅ¾¤²Íî¤Á¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤È°ìÂÎ²½¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥ó¥É¤¬Íß¤·¤¤½ê¡£¤À¤Ã¤¿¤éºÇ½é¤«¤é¥é¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¤òÁª¤Ö¤Ù¤¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈWindows°Ê³°¤Ç¤ÏChromebook¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤·¤«¤Ê¤¤¡£
WindowsÅª¤Ê»È¤¤Êý¤ÏÄü¤á¤Æ¡¢¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤é¤·¤¤¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¥¢¥×¥ê¤ÎÈÏáÆ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¡Ë¤ò¤·¤Æ¡¢Â¿¾¯¤Î¾ðÊóÆþÎÏ¡Ê¥á¥â¤Ê¤É¡Ë¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤é¡¢¥¹¥¿¥¤¥é¥¹¡Ê¥Ú¥ó¡Ë¤Î»È¤¨¤ë¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÎÊý¤¬»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤¤¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¥¿¥Ã¥Á¥¡¼¡Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡Ë¤ÎÁàºî¤äÊªÍý¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ê¤·¤Ë¡¢¼ê½ñ¤¤Ç¥á¥â¤Ê¤É¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤é¤À¡£Ê¸»úÇ§¼±¤Ï¡¢ÍøÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²ÄÇ½¤À¤¬¡¢¥Ú¥ó¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ò²èÁü¤Î¤Þ¤ÞµÏ¿¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¡£¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤ÎÊ¸»úÉÁ²è¤è¤ê¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥é¥¹¤Ç¤ÎÉÁ²è¤ÎÊý¤¬Â®¤¯¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¥á¥â¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢GUIÁàºî¤Ç¤â¥¿¥Ã¥Á¤È°Û¤Ê¤ê¡¢Àµ³Î¤Ë¥¿¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢Æ³ÅÅÀ¤Î¥Ú¥óÀè¤ò»È¤¤¡¢¥¿¥Ã¥Áµ¡Ç½¤Ç¸¡½Ð¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Î¡Ö¥Ú¥ó¡×¤È¡¢±Õ¾½Éô¤Ë¥Ú¥óÍÑ¤Î²óÏ©¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ú¥ó¡×¤Î¶èÊÌ¤¬¤¤Á¤ó¤È¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸å¼Ô¤Ï¡¢¥¢¥×¥êÂ¦¤äOSÂ¦¤Ç¡¢»ØÀè¤Ë¤è¤ë¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤È¥Ú¥óÁàºî¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢Á°¼Ô¤Î¥Ú¥ó¤Ç¤Ï¶èÊÌ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¸å¼Ô¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥óÁàºîÃæ¤Ë¼ê¤¬²èÌÌ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â¡¢¥Ú¥ó¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¡¼¥à¥ê¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¡×µ¡Ç½¤¬Í¸ú¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Á°¼Ô¤Î¥Ú¥ó¤Ç¤Ï¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢±Õ¾½Éô¤Ë¥¹¥¿¥¤¥é¥¹ÍÑ¤Î²óÏ©¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬À½ÉÊ²Á³Ê¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£
¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Î¾ì¹ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥é¥¹¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÊý¼°¤¬¤¢¤ê¡¢Å¬¹ç¤·¤¿Êý¼°¡Ê¥×¥í¥È¥³¥ë¡Ë¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¤È¥Ú¥ó¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢ÅºÉÕ¤Þ¤¿¤Ï½ãÀµ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥é¥¹¤òÁªÂò¤¹¤ë¤Î¤¬³Î¼Â¤À¡£
