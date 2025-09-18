9月16日夜に更新された『週刊文春』公式Xの“スクープ予告”投稿に旧ジャニーズファンがざわついた。

【写真】黒木メイサとの熱愛が報じられた「14歳年下の大物ジュニア」の偉大な父親

2023年に元KAT-TUN・赤西仁と離婚した黒木メイサの「熱愛デート」掲載が予告されたのだが、ファンが反応したのは【お相手は14歳年下の大物ジュニア】との表記。

ジャニーズ事務所が『SMILE-UP.』に社名変更した後、デビュー前のタレントの呼称だった「ジャニーズJr.」も「ジュニア」に変更。現在は『STARTO ENTERTAINMENT』の所属タレントとしてデビュー目指して切磋琢磨しているジュニアたち。

それだけにファンにとって「ジュニア」といえば、STARTO社の「ジュニア」を連想するのは当然で、しかも今年で37歳を迎えた黒木の14歳年下とあって、デートした「お相手は誰なのか」とばかりに“犯人探し”が始まったわけだ。

《黒木メイサと大物ジュニアってJr.って話しかと思って年齢的に橋本涼？》

《大物ジュニアのお相手、 やっぱり猪狩蒼弥くんだったんだ》

《14歳年下って… だれ？浮所？那須？23歳の人多すぎて怖い》

浮所で“確定”とするまとめサイトも

SNS上で主な候補に挙げられたのは『B&ZAI』橋本涼、『KEY TO LIT』猪狩蒼弥、『ACEes』浮所飛貴、同じく『ACEes』那須雄登ら。いずれもジュニアながら絶大な人気を得ている面々で、中でも浮所で確定とする“まとめサイト”まで登場した。

2016年に旧ジャニーズ事務所に入所後、同年にJr.ユニット『東京B少年』に選ばれ、2021年には映画初出演にして『胸が鳴るのは君のせい』で主演を務めた浮所。2025年の『美 少年』解散後、新たに結成された『ACEes』メンバーとして活動する期待の次世代ジュニアだ。

STARTO社のアイドルグループに詳しい芸能ライターによると、

「年内のデビューも噂される『ACEes』の“センター”だけに、確かに“大物ジュニア”と称されるのにふさわしい浮所。ファンにしてみれば“大事な時期に何してるの？”と、まさかの熱愛疑惑にヒートアップしてしまった感はあります。

しかも美貌は健在とはいえ14歳年上で2児の母親、さらに元先輩の赤西の元妻とあれば複雑な気持ちにもなるのも当然。ですが、“大物ジュニア”の素性が明らかにされたことでファンも胸を撫で下ろしているのでは？」

超大物スポーツ選手の息子だった

9月18日発売の『週刊文春』によると、黒木がデートした年下の男の子は、誰もが知る超大物スポーツ選手の息子。23歳になる“彼”自身も“スポーツ”の世界で勝負するスター候補だ。

「確かに大物選手の二世だけに“ジュニア”であることに間違いはない（苦笑）。“Jr.”から“ジュニア”に名称変更された以上、さらに不確かな情報も拡散されやすいSNSの性質上、今後も旧ジャニファンによる早とちりの勘違いは増えるかも」

一番驚いているのは、“ジュニア”の父親である超大物スポーツ選手か。