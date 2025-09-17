限定クーポン配布中！Belkinの充電器やケーブルなどが最大43％OFFに【ライブドアショッピング】
さらに購入時のカートページでは、追加で「10％オフ」になる限定クーポンも配布中。9月30日（火）11：59までの期間限定です！
USB-C to ライトニングケーブル 1m
信頼性の高いMFi認証済みUSB-C to ライトニングケーブルで、iPhoneやiPadを高速充電したり、音楽や写真を簡単に同期したりできます。
[1個]Belkin USB-C to ライトニング ケーブル ブラック 1m
2,681円
※クーポン利用でさらに10％オフに
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
USB-C to USB-Cケーブル 3m
最大100Wのケーブル。長さが3mあるので、ちょっと離れた場所で使いたいときにも重宝します。
[1個]Belkin USB-C to USB-Cケーブル 100W ブラック 3m
990円
※クーポン利用でさらに10％オフに
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
最大100Wのパススルー充電と電力供給が可能。USB4ケーブル 0.8m
ケーブル1本で、データ転送とデバイスの急速充電を同時に実行可能。データ転送速度は最大40Gbpsで、ダウンロード時間の短縮、ビデオ解像度の向上、データ転送の高速化などを実現できます。
[1個]Belkin USB4ケーブル 0.8m 100W 40Gbps高速データ転送 8K対応 iPhone 15/MacBook/iPad Pro/iMac/Windows対応
3,756円 → 2,600円
※クーポン利用でさらに10％オフに
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
MagSafe対応のiPhoneマウント
iPhoneをMacノートブックに取り付けるだけで、最新バージョンのmacOSに搭載された連係カメラ機能を利用でき、追加の機器やツールなしでビデオ通話体験を向上できます。リンググリップ、またはキックスタンドとしても使用可能です。
[1個]Belkin MagSafe iPhoneマウント連係カメラ MacBook ブラック
4,890円 → 2,800円
※クーポン利用でさらに10％オフに
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[1個]Belkin MagSafe iPhoneマウント連係カメラ MacBook ホワイト
4,890円 → 3,200円
※クーポン利用でさらに10％オフに
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
5-in-1のマルチポートアダプターハブ
4K HDMIポートやSDカードスロット、USB-Aポートなどを搭載。MacBook、Chromebookなどを4Kディスプレイに接続できるほか、周辺機器への接続、データの迅速な転送などが可能。
[1個]Belkin USB-C 5-in-1 マルチポートアダプターハブ
3,980円
※クーポン利用でさらに10％オフに
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
オーディオ機能のあるUSB-C充電アダプター
最大60Wのパススルー電力を利用しながら、イヤホンで音楽を聴いたり、通話したりできます。
[1個]Belkin 3.5mmオーディオ+USB-C充電アダプターホワイト
3,537円 → 3,200円
※クーポン利用でさらに10％オフに
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
USB-C×2のウォールチャージャー
デュアルUSB-C PDウォールチャージャー40Wを使えば、2つの互換性のあるデバイスを同時に急速充電できます。
[1個]Belkin デュアルUSB-C PD ウォールチャージャー 40W
2,200円
※クーポン利用でさらに10％オフに
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
30W+30Wで、USB-Cの2ポート急速充電器
高い耐久性を実現しつつ、軽量&コンパクトなので持ち運びにも便利。折り畳みプラグなので鞄の中もスッキリ収納できます。
[1個]Belkin 30W+30W 2ポート PPS USB-C PD急速充電器
3,465円 → 2,800円
※クーポン利用でさらに10％オフに
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
パワフルで超コンパクトな45WのUSB-Cウォールチャージャー
MacBookを充電したり、iPhone 14やSamsung Galaxyを同時に急速充電したりできます。
[1個]Belkin デュアルUSB-C GaN ウォールチャージャー PPS 45W
3,825円 → 3,300円
※クーポン利用でさらに10％オフに
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
