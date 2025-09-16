女優の国仲涼子（４６）の泥まみれ姿に、ネットは驚きに包まれた。

１４日に放送されたテレビ東京系「緊急ＳＯＳ！池の水ぜんぶ抜く大作戦」に出演した国仲。この日の舞台は東京・文京区にある細川庭園だ。ＭＣを務める田村淳、「ココリコ」田中直樹のほか、犬飼貴丈、近藤真彦と協力し、ヘドロ沼で奮闘した。

ピンクのＴシャツに防水の衣装で登場した国仲は、番組の冒頭で「すごい楽しみです。なかなか入れないじゃないですか」と参加を大歓迎。濁った池でドロドロになった。

国仲は２００１年前期のＮＨＫ朝の連続テレビ小説「ちゅらさん」でヒロイン・恵里役を演じてブレイク。プライベートでは１４年１２月に俳優の向井理と結婚し、その後２人の子どもを出産した。最近も話題のドラマに続々と出演。ＮＨＫ大河ドラマ「光る君へ」や、テレビ朝日系「南くんが恋人！？」、日本テレビ系「３年Ｃ組は不倫してます。」（すべて２４年）などで存在感を示している。

朝ドラヒロイン女優が衝撃のドロドロ姿。番組を見たネットは「国仲涼子どうした！？」「綺麗な方って、泥で汚れても美しいんだな…と、国仲涼子さんを見てしみじみ」「国仲涼子ずっと可愛い」と驚きながらも美ぼうにくぎ付け。国仲のマネジャーによるＸ（旧ツイッター）やインスタグラムにもオフショットが投稿され、フォロワーは「綺麗やね。ほんま」の声を寄せた。