ダウ平均は反発 今週のインフレ指標に注目＝米国株概況
NY株式8日（NY時間16:20）（日本時間05:20）
ダウ平均 45514.95（+114.09 +0.25%）
S＆P500 6495.15（+13.65 +0.21%）
ナスダック 21798.70（+98.31 +0.45%）
CME日経平均先物 43875（大証終比：+215 +0.49%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反発。一方、ナスダックもプラス圏での推移が続いた。市場はＦＲＢの９月ＦＯＭＣを前に今週発表のインフレ指標に注目している。先週金曜日の米雇用統計の弱さを受けて、利下げ期待が高まった一方、同時に景気減速への懸念も高まり、米株式市場は下落していた。スタグフレーションへの懸念も高まってはいるものの市場の雰囲気はまだ楽観的。
短期金融市場では年内３回の利下げ確率を８０％程度まで高めている。今月の利下げは完全に織り込まれており、焦点は０．５０％ポイントの大幅利下げがの有無に移っている。大幅利下げの可能性は現時点で１０％程度。
大幅利下げに至るには、今週のインフレ指標がかなり弱い必要があるとの指摘も出ている。ただ、高めの予想が多く、「企業は関税導入前に大量に積み上げた在庫をほぼ使い切っており、関税負担に対して脆弱な状態となっている。そのため消費者への価格転嫁が起きやすい状況にある」との指摘も出ている。
米大手証券のストラテジストは、現在の米株式市場の上昇は、堅調な経済見通しを背景に、小型株など出遅れ銘柄にも波及し、さらに拡大する見込みだと指摘している。これまでの米国株上昇は限られた銘柄によるもので、Ｓ＆Ｐ５００の構成銘柄の中央値は、５２週高値をなお１１％下回っていると指摘。予想されるＦＲＢの利下げと企業業績の回復が、小型株などへの上昇相場の広がりを後押しすると見ている。
景気後退を回避したタイミングでＦＲＢが利下げを行うと、通常Ｓ＆Ｐ５００はさらに上昇する。小型株で構成されるラッセル２０００の最近の好調は、ローテーションの証だとも述べた。一方、短期的には小型株が好調を維持する余地はあるものの、この傾向が今後１２カ月間も続くとは予想していないとも語った。
通信ネットワークのエコスター＜SATS＞が大幅高。マスク氏率いるスターリンクのスペースＸが、同社からワイヤレス周波数帯を購入するための最終段階の協議を進めていると伝わった。
バイオテクノロジーのラポール・セラピューティクス＜RAPP＞が急騰。焦点発作の患者を対象とした「ＲＡＰ－２１９」の臨床試験（第２aフェーズ）の結果を公表。主要評価項目（長時間発作）を高い統計的有意差で達成し、概ね良好に忍容性も確認されたとしている。
ロビンフッド＜HOOD＞とアップロビン＜APP＞が上昇。先週末にＳ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスが、最新の四半期リバランスで同社を算出銘柄に採用すると発表した。９月２２日の取引開始前に実施される。
クラウド・プラットフォーム開発のニュータニックス＜NTNX＞が上昇。先週末にＳ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスが、最新の四半期リバランスで、同社をＳ＆Ｐ４００中型株指数の算出銘柄に採用すると発表した。９月２２日の取引開始前に実施される。
医療技術やウェアラブル技術のエンジニアリングサービスを手掛けるフォワード・インダストリーズ＜FORD＞が急騰。仮想通貨ソラナに焦点を当てたデジタル資産運用戦略における資金調達のために、１６億５０００万ドルの現金およびステーブルコインによるコミットメントを受けたと発表した。
