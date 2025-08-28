全力でわんこと遊ぶお母さんが素敵…！お母さん、わんこ、そしてにゃんこの面白すぎるワンシーンは、多くの人に笑顔を与えたようです。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1900万回再生を突破し、「フォーム綺麗で草」「猫ドン引きしてるｗｗ」「これが飼い主の鑑か…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：何気なく家の中のカメラを見てみたら、母親が犬と…衝撃的すぎる『まさかの奇行』】

YouTubeチャンネル「ICHINICO®︎イチニコミィちゃんねる」に投稿されたのは、ペットカメラに録画されたある日のワンシーンです。動画を再生してみると、お母さんとわんこが鬼ごっこをしている真っ最中だったとか。

画面奥から走って逃げてくる様子のわんこさん。その後ろからお母さんが追いかけてきますが…。なぜか、お母さんは四本足で走っていたのです！犬になりきっているのか、あまりに美しいフォームに感動さえ覚えるほど…！

猫も思わず逃げ腰に！？

いつもと様子の違うお母さんの姿に驚いたのか、2人の鬼ごっこを観察していたにゃんこさんも、思わずドン引き。近くにいると巻き込まれると判断したのでしょうか。慌てて部屋の端に逃げていたといいます。

しばらくすると、画面に現れたのは四本足のお母さん。今度はわんこさんが鬼役のようで、一生懸命逃げていたそうです。お母さんの四本足のポテンシャルはもちろん、わんこさんと全力で遊ぶ姿に感動してしまうワンシーンでした！

永遠に続く鬼ごっこに爆笑

話題となった投稿には、続きがありました。実は、お母さんとわんこさんの鬼ごっこは何巡も繰り返されていたようです。画面奥へと消えたお母さんとわんこさんは、再び鬼役を入れ替え、部屋に走ってきました。

2人の個性的すぎる遊び方に、ただただ呆然と見守るにゃんこさんがシュール…！一体何巡したのかは分かりませんが、お母さんの腰が壊れていないかも心配になってしまいますね（笑）

コメントでは「可愛いペット3匹ですね」「お母さん元気すぎるやろ」など感嘆の声から、「情報量多くて好き」と笑いを呼び話題に。中には「こういうヒトにわたしはなりたい」とつづる人の声もみられました。

ママさんの家には、イチくん＆ニコちゃんというわんこ、そして猫のミィちゃんがいるそうです。3匹の微笑ましい日常はYouTubeチャンネル「ICHINICO®︎イチニコミィちゃんねる」の他の投稿からチェックすることができます！ぜひ遊びに行ってみてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ICHINICO®︎イチニコミィちゃんねる」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。