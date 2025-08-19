元プロ野球選手の糸井嘉男氏（44）が18日放送の関西テレビのスポーツ番組「8SPORTS 糸井嘉男が喫茶店のマスターに!?メダリスト来店で衝撃(秘)話！」に出演。自身の現役引退を振り返った。

糸井氏が喫茶店のマスターに扮し、客として登場する超人アスリートたちと語る番組。この日は、柔道の角田夏実、レスリングの鏡優翔、体操の杉原愛子が登場し、「シャンプーハット」の恋さんも交えてトークした。

糸井氏は3選手に「まだ聞くのは早いと思うんですけど、引退についてもう考えてるとかあるんですか？」と質問。「マスターは？」と返り討ちに遭うと「マスターなんて、辞めて次の年に日本一になるしね。引退セレモニーで“彼らなら絶対日本一になってくれると思います”とか言ってるんですよ、内心はまだかかるやろって思ってて。辞めた次の年日本一。引退して失敗したってほんま思いましたよ」とぶっちゃけ共演者を笑わせた。

恋さんに「ファンからしたら、まだできるのにって」と振られると「でも、やっぱりできないですよ。できないって思ったんでね」と真剣な表情。「41歳で2軍に落とされるんですよ。十何歳の子と一緒ですよ。で、やっぱ教えてくださいと言われるんですよ。いろいろアドバイスして、その選手が試合で打ったりすると、うれしいんすよ。めっちゃうれしくて。年は離れてるけどライバルだし、っていうところで、アスリートとしての火がね、どっかで鎮火してるんかなって思って」と決断のきっかけを語った。