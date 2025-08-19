3児の母・藤本美貴、リアルな子育て事情・多忙ぶり告白 仕事の合間に一時帰宅で家事も「家で走ってる」
【モデルプレス＝2025/08/19】タレントの藤本美貴が、18日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（毎週月曜よる9時〜）に出演。リアルな子育て事情を明かした。
【写真】藤本美貴、庄司智春＆息子との自撮り家族ショット
夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春とともに、長男が13歳、長女が9歳、次女が5歳の3人を育てる藤本。この日は1日のスケジュールを公開し、「家で走ってるんです」「バタバタしてるんです。洗濯しなきゃ、掃除機かけなきゃ」と自宅では常に忙しく動いているという。「起きた段階で洗濯1回目します」「（朝食の）パン置いておきながら洗濯2回目」と1時間おきに2度の洗濯を回したり、その間にも「折り紙始めますね子供が。それで全然食べない」と子供の様子を見つつ家事を行っていると明かした。
また、午前10時から15時に仕事を行い、一時帰宅をしてから仕事の合間にも自宅で家事を行うとも語った藤本。そして「長男1人で宿題やってるので、『ちゃんとやってるか？』って確認します」と子供の様子を見つつ、3回目の洗濯を行い、家事をこなすほどだと語った。
普段「（寝るのは）12時」だという藤本。そんな藤本に、MCでお笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也は「ビール1杯飲んだりとかする時間はない？」と自分の時間があるのか質問が。藤本は「ないです！」と即答し、「携帯をお風呂の中持っていって、濡れないところ置いて、洗いながら見るんですよ」「私のチャンネルを選んで見てるって言う満足感」と子供との時間の中では行えないことをして楽しんでいると語っていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】藤本美貴、庄司智春＆息子との自撮り家族ショット
◆藤本美貴、朝から走りっぱなしの多忙な1日を公開
夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春とともに、長男が13歳、長女が9歳、次女が5歳の3人を育てる藤本。この日は1日のスケジュールを公開し、「家で走ってるんです」「バタバタしてるんです。洗濯しなきゃ、掃除機かけなきゃ」と自宅では常に忙しく動いているという。「起きた段階で洗濯1回目します」「（朝食の）パン置いておきながら洗濯2回目」と1時間おきに2度の洗濯を回したり、その間にも「折り紙始めますね子供が。それで全然食べない」と子供の様子を見つつ家事を行っていると明かした。
◆藤本美貴、普段の楽しみな時間とは
普段「（寝るのは）12時」だという藤本。そんな藤本に、MCでお笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也は「ビール1杯飲んだりとかする時間はない？」と自分の時間があるのか質問が。藤本は「ないです！」と即答し、「携帯をお風呂の中持っていって、濡れないところ置いて、洗いながら見るんですよ」「私のチャンネルを選んで見てるって言う満足感」と子供との時間の中では行えないことをして楽しんでいると語っていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】