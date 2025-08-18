Siri…最近使ってないなあ。

Liquid Glass（リキッドガラス）は、本命ではありません。Apple（アップル）は今年のWWDCで、iOSやmacOS、watchOSといったソフトウェアプラットフォーム向けに、ガラスのような質感が特徴のLiquid Glassを発表。今秋、消費者の注目はそのデジタルな液体っぽいキラキラしたデザインに集まることでしょう。

しかしその裏で、テクノロジー界の巨人Appleは、同社の未来を左右する可能性のある技術の開発に全力で取り組んでいます。

最強の音声認識型Siri開発がすすんでいる

ブルームバーグのApple担当記者であるマーク・ガーマン（Mark Gurman）氏は、自身の週刊ニュースレター”Power On”で「Appleが音声認識を大幅に向上させた”スーパーチャージド・Siri”の開発をすすめている」と述べています。

正直、現在のSiriに何か頼んでも、それを聞いてくれるかどうかは時の運。質問に答えてくれる時も、アラームを設定してくれる時もありますが、完全に無視される時もあります。

年月を経て、Siriの「頭脳」は劣化し、今が何月かも正確に答えられなくなってしまったのです。でも、AIを搭載した新生Siriは、「アプリ内でのアクションを音声でコントロールする」という夢を、ついに実現してくれるかもしれません。

Really can’t make this stuff up pic.twitter.com/NlLROGekdi - Ray Wong (@raywongy) March 20, 2025

そうなれば、たとえば操作が迷宮レベルに複雑なアプリでも、タップしてスワイプして…とする代わりに、Siriにお願いしちゃえばOK、となるのです。ガーマン氏は次のように記しています。

声だけで、Siriに特定の写真を見つけて編集し、送信させることができるようになります。 インスタの投稿にコメントしたり、お買い物アプリをスクロールしてカートに商品を追加したり、画面に触れることなくサービスにログインしたりもできるようになるんです。 要するに、Siriがユーザーと同じように、それぞれのアプリを正確に操作できるようになるということなのです。

Siriへの音声指示でアプリが操作できるとなれば、タッチスクリーン方式からの大きな転換となります。また、ガーマン氏が指摘するように、AppleがSiriに抱いていた当初のビジョンを実現するものとなるはず。

過去、AppleはSiriで苦戦を強いられてきた

SiriがiPhone 4Sに実装されたのは、2011年のこと。Appleの壮大な音声認識型デジタルアシスタント時代の幕開けとなりました。

しかしそれからの15年近く、Appleはデジタルアシスタントの分野で何度も失敗を重ねてきました。昨年は、SiriにAIを搭載するという大刷新を発表しながらも実現に至らなかった、という手痛い失態を見せています（しかもまだ実現できていない）。

音声制御機能を強化した新生Siriは、Apple社内で「最優先事項」と位置付けられており、もし正常に機能してリリースにまでこぎつけられれば、Appleは一気にAI革命の頂点に躍り出る可能性があります。

ご存じの通り、今やAI革命によってテクノロジーや我々の生活は大きく変わっています。しかし、完璧な音声認識を構築し、指示通りに機能させることは容易ではありません。

ガーマン氏によると、Appleは新生Siriの音声制御機能については慎重に展開していきたいと考えているようです。

現時点では、春にSiriのインフラを全面刷新する予定で、この機能もそれに併せてリリースし、大々的にプロモーション展開する計画です。 しかし、Apple社内ではこれを懸念する声も上がっているようです。というのも、このシステムが十分な数のアプリできちんと動作するのか、また高リスクのシナリオにも対応できる精度を持ち合わせているのか、といったことをエンジニアチームが確認できていないのだといいます。 健康アプリや銀行アプリなど、精度が絶対条件となる分野でソフトウェアが機能不全になってしまったら…と懸念されています。

Apple、Amazon（アマゾン）、Google（グーグル）をはじめ、多くの企業は過去10年間、SFシリーズ『スター・トレック』に登場する「コンピューター」と「コミュニケーター」を再現しようとしてきました。その成果は、まちまちです。

AmazonのAlexa、Googleアシスタント、AppleのSiriはいずれも当初は好調でしたが、タイマーやアラームの設定、音楽の再生、天気予報などを超える機能を求められるようになると、苦戦を強いられるように。

通常のモバイルアプリ内でよりスムーズに、（そしてより速く）動作するためには、必要なデータや知能が不足していることが露呈してきたのです。

Googleアシスタントがスマートライトを点灯させられなくなったり、スマートホームを制御したりできなくなったら、集団訴訟につながるような深刻な事態になりかねません。

新生Siriの成功が、Appleの将来を左右するかも

AI搭載の音声制御型Siriの恩恵を受けるのは、iPhoneやiPadだけではありません。Macのような大画面デバイス、タッチ入力が難しいApple Watchのような小型ディスプレイデバイス、そしてApple TVやHomePodのようなタッチレスまたはスクリーンレスデバイスなども同様です。

Appleは、すべてのテクノロジー愛好家が夢見てきた音声コンピューターを実現するチャンスを握っています。

Appleは依然として四半期ごとに膨大な量のハードウェアを販売しています。しかし、将来にわたってデバイス販売台数を伸ばし、業界が求めるイノベーターであることを見せつけ、さらなる高みへと飛躍するためには、最新の音声制御を完璧に実装する必要があります。

Siriで失敗するわけにはいかないのです。もし、新しいSiriの音声コントロールが期待外れに終わってしまったら、その代償は大きいはず。消費者はOpenAI（オープンエーアイ）や、元Appleの「デザインの神様」であるジョニー・アイブとサム・アルトマンが共同開発しているAIハードウェアなど、他の選択肢に流れていってしまうかもしれません。