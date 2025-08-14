無駄に税金を払いたくないから“3月31日まで”に車を売却したのに「自動車税」が発生！原因は？手放すのにおすすめのタイミングはあるの？

自動車売却後に「自動車税」が請求される原因

自動車税は、4月1日の時点で車検証に記載されている所有者に課税されます。そのため、自動車税を支払わずに車を売却するには、3月31日までに車検証の名義を変更しなければいけません。

ですが3月に車や名義変更書類を買取業者に渡しても、名義変更が3月31日までに完了しない場合があります。3月は決算期で陸運局が混雑しやすく、業者の書類処理も遅れがちになりやすく、名義変更が間に合わない可能性があるのです。そうなると、売り主に税金が請求されてしまいます。

このような税金トラブルを防ぐためにも、手続きは日数に余裕をもって進めるのがいいでしょう。



車の売却のベストタイミングとは

車を売却する最適な時期は1～3月と9月だといわれています。

1～3月は就職や転勤といった生活の変わり目の前であるため、新生活の移動手段として中古車を買う人が増加しやすい傾向にあるのです。そのため業者側も在庫の確保が必要となり、車を欲している状態にあります。特に3月の決算期には、買取業者が販売目標達成のため高値で買い取ることもあるようです。

一方、9月は夏のボーナスによる購入意欲から中古車の需要が高まりやすくなります。9月は半期決算月であるため、販売を伸ばそうとする業者が高額査定をしやすい傾向にあるようです。



税金トラブルを防ぐための注意点

自動車税のトラブルを防ぐには、手続きの確認が重要です。売買契約時に「3月末日までの名義変更」を依頼し、「4月1日以降の自動車税は業者が負担」と契約書に明記するよう交渉してもいいかもしれません。

オンラインで手続きができるOSS（自動車保有関係手続きのワンストップサービス）を利用すればネットにて手続きの進捗を確認できます。OSSを利用できない場合は、管轄の運輸支局や軽自動車検査協会に電話で確認してください。

中でも名義変更を軽自動車検査協会で行う軽自動車は、繁忙期や書類に不備があると手続きが遅れてしまう場合があります。申請依頼書や印鑑証明書など必要な書類を事前に確認し、早めに手続きを進めましょう。



車をなるべく高く売却するためのコツ

車を高く売却するには、適切な準備が欠かせません。洗車や車内清掃、消臭を行い車をきれいにしておくと、査定士に好印象を与え、査定額が上がる可能性があります。

車のメンテナンス履歴を示す整備記録簿も、適切な整備を証明するために役立つ重要な書類です。用意しておくといいでしょう。

また、サンルーフのような後付けできない純正オプションは、査定額を20～40万円上げる場合があります。こちらも事前にあるかどうかを確認し、用意しておくのがおすすめです。そのほか、一括査定サービスで高く買い取ってもらえる業者を探すのも効率的といえるでしょう。



お得に車を売却するベストタイミングは13月

3月31日までに車を売却しても、名義変更が4月1日以降にずれ込むと、売り主に自動車税が請求されてしまうケースがあります。

税金を請求されないようにするには、3月末日までに名義変更を完了できるよう、余裕をもって手続きを行ってください。1～3月は高値で売れやすい傾向があるため、その間に行うのがベストでしょう。

払いすぎた自動車税は還付金として戻ってくる場合がありますが、通常は車を廃車にした場合に限られるようです。

このように売却や名義変更のタイミングを意識することで、税金トラブルを防ぎ、お得に車を手放せるでしょう。

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー