都会の喧騒から離れ、自然豊かな環境で老後を謳歌したい……そんな考えの人は増えているようです。実際、政府・自治体による助成金などを背景に「地方移住」を検討するシニア世代は増加傾向にあります。ただ、移住後の“ほんの些細な想定外”が、それまでの幸せな日々を壊すトリガーとなることもあるようです。ファイナンシャルプランナーの石川亜希子氏が解説します。

雄大な山を眺めながら暮らしたい…誠さんの“積年の夢”

都内の分譲マンションで暮らす西沢誠さん（仮名・67歳）妻の亮子さん（仮名・68歳）。一人娘の恵理さん（仮名・36歳）はすでに独立して家庭を持っています。

夫婦は現在、あわせて毎月約28万円の年金を受給しており、退職金を含めた預貯金は2,000万円ほどです。

総務省「2024（令和6）年家計調査報告」によると、65歳以上の夫婦のみ、無職世帯における消費支出の平均は約25万6,000円となっています。また、旅行や趣味を楽しんだり、孫にプレゼントを贈ったりと、ゆとりある老後を送るための生活費は約37万8,000円です。

西沢夫婦の支出は平均並みで、日々の生活には困らないものの、贅沢はせずに慎ましく暮らす毎日です。

誠さんの趣味は登山で、会社員時代から週末になると日本全国の大小さまざまな山に出かけるアクティブ派。一方の亮子さんの趣味は家庭菜園で、2人とも自然が好きという共通点があります。

生まれも育ちも都市部だった誠さんは、老後は地方で暮らすことに憧れを持っていました。

「雄大な山々に囲まれて生活できたらどんなにいいだろう……」

現役時代から、そんな誠さんの夢をずっと聞かされていた亮子さんは、だんだんとそんな生活も悪くないと思うようになりました。

定年を迎え、老後の暮らしについて話し合った2人は、そんな誠さんの“積年の夢”を実行に移すことに。

行政が主催する地方移住に関する個別相談会に参加したり、実際に現地を訪れて話を聞いたりと、入念に準備を重ねた2人。それまで住んでいた都内の自宅は娘家族に貸すことにして、ついに山梨県のとある地域に移住することを決めました。

これだよ、これ！…「理想の暮らし」にはしゃぐ夫婦だったが…

こうして地方移住を決めた西沢夫婦でしたが、はじめから物件を購入することには迷いがあり、当面の住まいは賃貸を選択しました。行政の斡旋で家賃5万円の中古戸建てを借りて、春から新生活をスタートさせます。

移住先の住まいは、誠さんの望みどおり、窓から富士山が見えます。朝は小鳥のさえずりで目が覚め、日中は夫婦で自然豊かな景色のなかを散歩する毎日。空気もおいしく感じられます。

生鮮食品以外の物価は都会とさほど変わりませんでしたが、外食や交通費などの出費が減り、全体の生活費は減りました。スーパーも車で5分ほどのところにあり、不便は感じません。

登山に行っても家が近いので、無理せず楽しめるようになり、なんだか体力もついてきた気がします。

また、移住に際しては「よそ者扱いされてしまうのではないか」という不安もありましたが、夫婦は地元住民に積極的に声をかけるように心がけ、徐々に顔見知りが増えていきました。気づけばご近所から野菜のおすそ分けをいただくように。

「これだよ、これ！ 俺はこんな生活に憧れていたんだよ！」

はしゃぐ誠さんと、そんな誠さんを優しいまなざしで見守る亮子さん。思い描いていた以上の「理想の暮らし」に大満足の2人です。

しかし、そんな日々は決して長くは続きませんでした――。

幸せな日々を壊した“些細なきっかけ”

理想的な日々を過ごしていた夫婦でしたが、少しずつ歯車が狂いはじめました。きっかけは、車で5分の場所にあったスーパーが閉店してしまったことです。

代わりのスーパーは車で30分ほど離れた場所にあり、夫婦はまとめ買いをするようになりました。必然的に、1回の買い物で大荷物になります。

その日も、飲料や野菜などを大量に買い込み、買ったものを車から自宅に運ぼうとしたその瞬間、亮子さんが玄関先で転倒。足首を捻挫してしまいました。

入院するほどではないものの、車で1時間近くかかる病院へ何度か通院する必要が出てきました。最寄りの病院は移住前に確認していたつもりでしたが、整形外科は盲点です。

そして、季節は秋となりました。冷え込む日が増えてきたこともあり、亮子さんはまた転倒してしまうことを恐れて引きこもりがちに。そうなると、誠さんも自分だけ趣味の登山に行くのは気が引けます。夫婦でぼんやりと山を眺めたまま、1日を終えることが多くなっていきました。

そして、冬が近づいてきます。移住して半年ほど経ったある日、木枯らしが吹く外を見つめながら亮子さんがポツリと呟きました。

「やっぱり東京のほうがいいかな……」

しかし、東京の家には娘家族が住んでいて、いまさら出ていってほしいとは言いにくい状況です。

どうしてこんなことに……。

誠さんは、今後どうするのが正解なのか、まだ答えを見出せていません。

“想定外”は必ず起こる

自然のなかで過ごす老後は、たしかに魅力的です。せわしない都会での生活では得られない贅沢に思えます。はじめはすべてが新鮮で理想的に思えることでしょう。

しかし、どんなに事前準備を周到に行っていたとしても、“想定外”は必ず起こります。スーパーの閉店やケガ、こういった“想定外”が積み重なると、「戻りたい……」と後悔しても無理はありません。

体力や気力が落ちてくると、小さな不便や変化が想像以上に重くのしかかってくるように感じてしまいます。

だからこそ、情報収集だけでなく、メリット・デメリットを考えたうえで、“想定外”を具体的にシミュレーションし、「もし、想定外のことが起きたらどうするか？」を夫婦で話し合っておくことがとても大切です。

・もし夫婦のどちらかが体調を崩したら、どう支え合うか？

・「いまの暮らし」が合わなくなったとき、次にどう動くか？

・どんな場所で、どんなふうに年を重ねていきたいか？

老後は人生の新たなスタート地点…場所よりも“暮らし方”に重きを置いて

老後を65歳から95歳までの30年間と仮定すると、老後は人生の新たなスタートとともいえます。

「どこに住むか」ではなく、「その場所でどんな日々を送りたいか」、暮らしそのものの継続性をシミュレーションしておくことが、豊かな老後につながっていくのかもしれません。

