ÀçÂæ°é±Ñ¤Î¡È1Ç¯À¸ÆóÍ·´Ö¡É¤¬¡Ö¥×¥í¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ»»¦¡×¡¡¹Ã»Ò±àÁûÁ³¤Î¹¥¼é¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤«¡©¡×
ÆóÎÝ¼ê¡¦ÍËÜ¤¬²ÚÎï¤Ê¥°¥é¥Ö¥È¥¹¢ªÍ··â¼ê¡¦º½¤¬È¿Å¾¤·¤Æ°ìÎÝÅ¾Á÷
¡¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ï14Æü¤ËÂè9ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè1»î¹ç¤ÇÀçÂæ°é±Ñ¤¬³«À±¡ÊÅçº¬¡Ë¤Ë6¡Ý2¤Ç¾¡Íø¤·¡¢3²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£5²ó¤Ë¤Ï¡È1Ç¯À¸ÆóÍ·´Ö¡É¤¬Ä¶¹¥¼é¤òÈäÏª¡£À»ÃÏ¤ò¤É¤è¤á¤«¤»¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë1Ç¯À¸¡©¡×¡Ö¥×¥í¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ»»¦¤È¤Ã¤Æ¤ë¾Ð¡×¤ÈÁûÁ³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2-1¤Î5²óÌµ»à°ìÎÝ¡¢1ÈÖ¡¦¾®Â¼ÂóÌð¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÆóÍ·´Ö¤ËÈ´¤±¤½¤¦¤ÊÅö¤¿¤ê¤òÆóÎÝ¼ê¡¦ÍËÜ¹ëÎ°¡Ê1Ç¯¡Ë¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¤Ç¤Ä¤«¤ó¤Ç²ÚÎï¤Ë¥°¥é¥Ö¥È¥¹¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òÍ··â¼ê¡¦º½ÎÃ¿Í¡Ê1Ç¯¡Ë¤¬ÄÏ¤ß¡¢È¿Å¾¤·¤ÆÁÇÁá¤¯°ìÎÝ¤ËÁ÷µå¡£¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤ËSNS¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¡Ö¤³¤ì¤¬Æþ³Ø¤·¤Æ¿ô¤«·î¤«¤è¡×¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤«¡©¡×¡ÖÈ¾Ç¯Á°¤ÏÃæ³ØÀ¸¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤â1Ç¯À¸¤Ç¤³¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ê¤ó¤«¡×¡Ö1Ç¯À¸¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Íî¤ÁÃå¤¤ÈÏ¢·ÈÎÏ¡×¡Ö¸µÃæÆü¤Î¥¢¥é¥¤¥Ð¥³¥ó¥Ó¤ß¤¿¤¤¤À¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ê¾Íè³Ú¤·¤ß¡×¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë