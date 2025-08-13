µ¢¾ÊÀè¤Ç¤âÃí°Õ¡ª¡Ö¥Þ¥À¥Ë´¶À÷¾É¡×º£Ç¯10¿Í°Ê¾å»àË´¡È²áµîºÇ°¡É¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡ÄÂÐºö¤Ï¡©¡Ú¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Û
¥Þ¥À¥Ë¤Ë¤è¤ë´¶À÷¾É¤¬µÞÁý¤·¡¢´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï¡È²áµîºÇ°¡É¤Î¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ûµ¢¾ÊÀè¤Ç¤âÃí°Õ¡ª¡Ö¥Þ¥À¥Ë´¶À÷¾É¡×º£Ç¯10¿Í°Ê¾å»àË´¡È²áµîºÇ°¡É¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡ÄÂÐºö¤Ï¡©¡Ú¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Û
¥Þ¥À¥Ë´¶À÷¾É¡¡Á´¹ñ¤Ë³ÈÂç
¥Þ¥À¥Ë¤Ï¡ÖSFTS¡Ê½Å¾ÉÇ®À·ì¾®ÈÄ¸º¾¯¾É¸õ·²¡Ë¡×¤È¤¤¤¦´¶À÷¾É¤òÇÞ²ð¤·¤Þ¤¹¡£
SFTS¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥À¥Ë¤Ë¤«¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÈ¯¾É¤·¡¢Ã×»àÎ¨¤ÏºÇÂç30%¡£¼ç¤Ê¾É¾õ¤ÏÈ¯Ç®¡¦ÓÒÅÇ¡¦Ê¢ÄË¡¦²¼Î¡¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
SFTS¤ÎÎß·×´µ¼Ô¿ô¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Þ¤À8·î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºµîÇ¯¤Î¿ô»ú¤è¤êÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ï8·î3Æü»þÅÀ¤Ç´û¤Ë124¿Í³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇSFTS¤ÏÀ¾ÆüËÜÃæ¿´¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦½©ÅÄ¡¦°ñ¾ë¡¦¿ÀÆàÀî¡¦´ôÉì¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÌ³¤Æ»¤Ç¤Î½é´¶À÷¡¦60ÂåÃËÀ¡Û
¡¦7·î30Æü¤ËÈ¯Ç®¡¦Æ¬ÄË¤Ê¤É¤Î¾É¾õ
¡¦Æ»³°¡¦³¤³°¤Ø¤Î±ó½Ð¤Ê¤·
¡Ú¿ÀÆàÀî¸©¤Ç¤Î½é´¶À÷¡¦60Âå½÷À¡Û
¡¦6·î28Æü¤ËÈ¯Ç®¤Î¾É¾õ
¡¦¼«Âð¼þÊÕ¤Ç¤ÎÈª»Å»ö¡¦Áð¤à¤·¤ê¤Ê¤É¤Ç´¶À÷¤«
´¶À÷³ÈÂç¤ÎÍ×°ø¤Ï¡©
¥·¥«¡¦¥¤¥Î¥·¥·¡¦¥¯¥Þ¤Ê¤É¤¬¿ÍÎ¤¶á¤¯¤Ë¤ª¤ê¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ°Êª¤Ë´óÀ¸¤¹¤ë¥Þ¥À¥Ë¤â¿Í¤ÎÀ¸³è·÷¤Ë¶á¤Å¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¡¦¥¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÎÆÃÄê³°ÍèÀ¸Êª¤â¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ë¥Þ¥À¥Ë¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥Í¥³¡¦¥¤¥Ì¤Ê¤É¤«¤é¿Í¤Ø´¶À÷¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢´¶À÷¤·¤¿¥Ú¥Ã¥È¤ÎÂÎ±Õ¤ä·ì±Õ¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿Í¤Ë¤â´¶À÷¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñÎ©´Ä¶¸¦µæ½ê ÆÃÌ¿¸¦µæ°÷¡¡¸Þ²Õ¸ø°ì»á¡§
´ðËÜÅª¤Ë¥Þ¥À¥Ë¤ÏÌîÀ¸Æ°Êª¤Î·ì¤òµÛ¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌîÀ¸Æ°Êª¤ÎÂÎÆâ¤Ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥À¥Ë¤¬¤½¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò¿Í¤ËÇÞ²ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·Ã½Ó¾´¡§
¥Þ¥À¥Ë¤Ë¤«¤Þ¤ì¤ë¤È¤¹¤Ù¤ÆSFTS¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹ñÎ©´Ä¶¸¦µæ½ê ÆÃÌ¿¸¦µæ°÷¡¡¸Þ²Õ¸ø°ì»á¡§
¤Ï¤¤¡£ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´¤Æ¤Î¥Þ¥À¥Ë¤¬¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ÊÊ¿¶Ñ¤·¤Æ¿ô¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¥ì¥Ù¥ë¡Ë¡£
¤¿¤À¡¢¤ä¤Ï¤ê¶å½£¤ä»Í¹ñ¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥À¥Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÊÝÍÎ¨¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥Þ¥À¥Ë¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·Ã½Ó¾´¡§
µ¢¾Ê¤Ê¤É¤ÇÀ¾ÆüËÜ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤ÏËÌ³¤Æ»¤È¤«½©ÅÄ¤È¤«°ñ¾ë¤È¤«¡¢º£²ó¿·¤¿¤Ë´¶À÷¤·¤¿Îã¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Ïº£¤Þ¤Ç¤â¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹ñÎ©´Ä¶¸¦µæ½ê ÆÃÌ¿¸¦µæ°÷¡¡¸Þ²Õ¸ø°ì»á¡§
ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ´ºº¤Ç¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÊÝÍÎ¨¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀéÍÕ¸©¤Ç¤ÎÄ´ºº»öÎã¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥·¥«¤ä¥¤¥Î¥·¥·¤¬¥¦¥¤¥ë¥¹¤òÊÝÍ¤¹¤ë³ä¹ç¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï2014Ç¯°Ê¹ß¤Ç¡¢Ç¯¡¹¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÀ¤é¤«¤Ë¥¦¥¤¥ë¥¹¼«ÂÎ¤¬Ê¬ÉÛ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¥Þ¥À¥ËÂÐºö¤ò
¢ã¥Þ¥À¥ËÂÐºö¢ä
¢¡ÏÓ¡¦Â¡¦¼ó¤Ê¤ÉÈ©¤ÎÏª½Ð¤ò¸º¤é¤·¤Æ¿È¤ò¼é¤ë
¢¡Ãî¤è¤±¥¹¥×¥ì¡¼¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë
¹ñÎ©´Ä¶¸¦µæ½ê ÆÃÌ¿¸¦µæ°÷¡¡¸Þ²Õ¸ø°ì»á¡§
´ðËÜÅª¤Ë¥ä¥Ö¤äÁð¤à¤é¤Ê¤É¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍ·¤Ö¤È¤¤ÏÈ©¤ÎÏª½Ð¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢È©¤ÎÏª½ÐÉô¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÃî½ü¤±¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¡£¥Ç¥£¡¼¥È¤È¤¤¤¦Í¸úÀ®Ê¬¤¬30%Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¤¬»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¥Þ¥À¥Ë¤Ë¤«¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥Ã¥È¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ä¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ò¤·¡¢½Ã°å¤Ë¤è¤ë½èÊýÌô¤Ç¥Þ¥À¥ËÂÐºö¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
·Ã½Ó¾´¡§
ÄíÁÝ½ü¤Ê¤É¤òÆü¾ïÅª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Þ¥À¥Ë¤¬²È¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹ñÎ©´Ä¶¸¦µæ½ê ÆÃÌ¿¸¦µæ°÷¡¡¸Þ²Õ¸ø°ì»á¡§
²È¤ÎÃæ¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¤¥Ì¤ä¥Í¥³¤¬¥Þ¥À¥Ë¤òÏ¢¤ì¤Æµ¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ú¥Ã¥È¤â´¶À÷¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÈ¯¾É¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢È¯¾É¤·¤Æ¼å¤Ã¤¿¥¤¥Ì¤ä¥Í¥³¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´¶À÷¤·¤Æ»àË´¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»öÎã¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥Ã¥È¤È¤ÎÇ»¸üÀÜ¿¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·Ã½Ó¾´¡§
¿´ÇÛ¤ÊÊý¤Ï½Ã°å¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢½èÊýÌô¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¹ñÎ©´Ä¶¸¦µæ½ê ÆÃÌ¿¸¦µæ°÷¡¡¸Þ²Õ¸ø°ì»á¡§
¤¢¤È¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤é¤Î¥Ú¥Ã¥È¤ÎÂÎÄ´´ÉÍý¤Ç¤¹¤Í¡£¾¯¤·Ä´»Ò¤¬°¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ï¤ê½Ã°å¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡¡2025Ç¯8·î13ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¸Þ²Õ¸ø°ì»á
¹ñÎ©´Ä¶¸¦µæ½ê ÆÃÌ¿¸¦µæ°÷
¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Ç¥Ï¡¼¥É¤ÊÉ÷ËÆ¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯
°¦¾Î¤Ï¡Ö¥À¥ËÇî»Î¡×
³°ÍèÀ¸Êª¤ÎÂÐºö¤ò¸¦µæ
