健康診断で「全部脱げ」…医師から受けた屈辱的な命令、看護師が明かす被害の全貌【ママリ】
のむ吉さんは当時、看護師として働いていました。ある日、職場で健康診断を受けることになった、のむ吉さん。レントゲン検査に向かったところ、担当医師からセクハラ被害を受けます。この日、レントゲン検査用の服を持っていなかった のむ吉さん。検査着を貸してくれるよう、医師にお願いしますが…。セクハラ被害の実体験と、自分を守ることの大切さを描いた作品、のむ吉(@nomkich1)さんが描く、『健康診断で騙されそうになった話』をダイジェスト版でごらんください。
ありえない！医師の言動に怒りで震える
まさか、自分の職場の健康診断でセクハラ被害にあうなんて…。
医師に、「師長に報告します」とキッパリと告げた、のむ吉さん。最悪の事態は防ぐことができました。
思い返せば、不審な点も…
セクハラは以前から行われていたのでしょうか…。
セクハラ医師が野放しにされているワケ
自分の立場や役職などを利用し、こうしたセクハラを常習化させているとしたら、問題ですね。他にも被害が及ばないようにと、報告をしたのむ吉さんは、勇気のある行動をしましたね。
もしも、セクハラ被害にあってしまったら…。一人で抱え込まず、信頼できる人に相談することが大切です。
記事作成: ももこ
（配信元: ママリ）