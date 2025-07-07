Àé²ì¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤Ø¡¡12Æü¤«13Æü¥í¥¤¥ä¥ë¥ºÀï
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Ç±¦ÂÀ¤â¤âÎ¢¤òÄË¤á¤ÆÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÀé²ìÞæÂçÅê¼ê¤¬11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¤«12Æü¡ÊÆ±13Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥ºÀï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È6Æü¡¢µåÃÄ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¥á¥ó¥É¥µ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Á°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡6·îÃæ½Ü¤«¤éÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿Àé²ì¤Ï5Æü¤Ë»±²¼¥Þ¥¤¥Ê¡¼2A¤Î»î¹ç¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤·¡¢»Í²óÅÓÃæ4¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£Î¥Ã¦Á°¤Ï13»î¹ç¤Ç7¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.47¤È¹¥Ä´¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤ÎÂ¸ºß¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÈÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£