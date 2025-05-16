¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤È¥í¥Þ¥ó¥¹ÀâÉâ¾å¤Î¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¤¬¥È¥à¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡Ø007¡¿¥Î¡¼¡¦¥¿¥¤¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥À¥¤¡Ù¤ä¡Ø¥Ö¥ì¡¼¥É¥é¥ó¥Ê¡¼ 2049¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë½÷Í¥¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¡£¶á¤´¤í¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÅÙ¡¹¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¡¢¸òºÝ¤«¡¢¶¦±é¤«¤È²±Â¬¤ò¸Æ¤Ö¤Ê¤«¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥È¥à¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÇÃÆ¤±¤ë¾Ð´é¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
¡¡PageSix¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ø¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¡§The World of John Wick¡Ù¤Î¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ë¥¢¥Ê¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö5·î15Æü¤Ë¡¢ÊÆ¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥°¥Ã¥É¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¥È¥à¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¥À¥°¡¦¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ä¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥«¥ê¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥È¥à¤â°ì½ï¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥È¥à¤È¥¢¥Ê¤Ï¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¤òÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢ÅÙ¡¹¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åö½é¤Ï¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£·î½é¤á¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¥È¥à¤È¿Æ¤·¤¤¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ù¥Ã¥«¥à¤Î50ºÐ¤ò½Ë¤¦¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¡¢2¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢Ç®°¦Àâ¤¬¤Þ¤³¤È¤·¤ä¤«¤ËÓñ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤Þ¤¿ºÇ¶á¤Ï¡¢¥¢¥Ê¤Î37ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡¢2¿Í¤¬¥í¥ó¥É¥ó¤Î¸ø±à¤Ç¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê»¶Êâ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿±ÇÁü¤¬TikTok¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¥¢¥Ê¤Ï¡¢°ÊÁ°¥Ù¥ó¡¦¥¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯¤È¸òºÝ¤·¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢¥Ù¥ó¤Ï¥È¥à¤È¥¢¥Ê¤¬¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÌÇò¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë¾Ú¸À¤¬Éâ¾å¡£DailyMail¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ù¥ó¤Ï¼»ÅÊ¿¼¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾ðÊó¶Ú¤¬¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ù¥ó¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¥È¥à¤Ø¤Î»ÅÊÖ¤·¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤Î¸µºÊ¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤À¤È¡¢¾éÃÌ¤Ç¤±¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÇÃÆ¤±¤ë¾Ð´é¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
¡¡PageSix¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ø¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¡§The World of John Wick¡Ù¤Î¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ë¥¢¥Ê¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö5·î15Æü¤Ë¡¢ÊÆ¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥°¥Ã¥É¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¥È¥à¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¥À¥°¡¦¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ä¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥«¥ê¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥È¥à¤â°ì½ï¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¥¢¥Ê¤Ï¡¢°ÊÁ°¥Ù¥ó¡¦¥¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯¤È¸òºÝ¤·¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢¥Ù¥ó¤Ï¥È¥à¤È¥¢¥Ê¤¬¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÌÇò¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë¾Ú¸À¤¬Éâ¾å¡£DailyMail¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ù¥ó¤Ï¼»ÅÊ¿¼¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾ðÊó¶Ú¤¬¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ù¥ó¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¥È¥à¤Ø¤Î»ÅÊÖ¤·¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤Î¸µºÊ¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤À¤È¡¢¾éÃÌ¤Ç¤±¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£