¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤¬¾º³Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ç¤Î¶ìÇº¤ò¹ðÇò¡Ö¤Þ¤ÀÈ¾Ê¬¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡£Æ£±¤Îº£µ¨Âè£µÀï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¤òÁ°¤Ë¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤«¤é»ÐËå¥Á¡¼¥à¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë¾º³Ê¤·¤¿³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£´¡Ë¤¬¶ìÇº¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ô£È£Å¡½£Ò£Å£Ã£Å¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¡¼¥º¥ó£³ÀïÌÜ¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥Þ¥·¥ó¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë³ÑÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£²áµî£´Ç¯¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¡Ë£Ö£Ã£Á£Ò£Â¤·¤«±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¤·¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î£Ò£Â£²£±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î¼Ö¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤¯¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¼Ö¤¬Í¥¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤«¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿È¾Ê¬¤âÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯Íý²ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¢¤é¤æ¤ë¼ïÎà¤Î³«È¯¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î¤È¤³¤íÍ½Áª¡¢·è¾¡¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Æ±»þ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¥ì¡¼¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¤â¤Ã¤È°ÂÄê¤·¤¿Áö¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÆü¤Ï¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤È¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ã¤¤¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤âÂè£´Àï¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó£Ç£Ð¤Ç£¹°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥Þ¥·¥ó¤ÎÅ¬±þÎÏ¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹¥·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤ë¤Ï¤º¤À¡£