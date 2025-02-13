¤ªÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¡Ö¥á¥ó¥¿¡¼¥à¡×¤¬¤Ê¤ó¤È¡É¤Î¤É°»¡É¤Ë¡ª¤¢¤ÎÁÖ²÷´¶¤ò¥¤¥á¡¼¥¸
¥¥ê½ý¤äÈ©¤¢¤ì¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ªÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¡Ö¥á¥ó¥¿¡¼¥à¡×¤¬¤Ê¤ó¤È¡É¤Î¤É°»¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ö¥á¥ó¥¿¡¼¥à¤Î¤É°»¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥¤¥ó¥¢¥á¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤È¡Ö¥á¥ó¥¿¡¼¥à¡×¤Î¶á¹¾·»Äï¼Ò¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡£¥Ñ¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏÁÏ¶È¤«¤é61Ç¯¡¢¶á¹¾·»Äï¼Ò¤Ï93Ç¯¤ÎÏ·ÊÞ´ë¶ÈÆ±»Î¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤¹¤Í¡£
¥á¥ó¥¿¡¼¥à¤Ë¤Ï¡Öl-¥á¥ó¥È¡¼¥ë¡×¡Ö¥æ¡¼¥«¥êÌý¡×¤¬ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¹¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥á¥ó¥¿¡¼¥à¤Î¤É°»¡×¤Ë¤â¡¢¡Öl-¥á¥ó¥È¡¼¥ë¡×¡Ö¥æ¡¼¥«¥ê¥¨¥¥¹¡×¡Ö¥Ï¡¼¥Ö¥¨¥¥¹¡×¤òÇÛ¹ç¤·¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥Ï¡¼¥Ö¥ß¥ó¥È¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ä¥¹¡¼¥Ã¤È¤·¤¿À¶ÎÃ´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤É°»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ÈÁÖ²÷´¶¤ò¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡©¡Ö¥á¥ó¥¿¡¼¥à¤Î¤É°»¡×¤Ï2025Ç¯3·î3Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤éÈ¯Çä¡£
¥á¥ó¥¿¡¼¥à¤Î¤É°»