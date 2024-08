陸上女子七種競技で活躍し、「鉄の美女」の異名をもつジョージア・エレンウッド選手(29、カナダ)が2024年8月16日、ビキニ姿の近影をインスタグラムで公開し、「美しい」などと反響を呼んでいる。

「Tropic like it's hot!」

エレンウッド選手は、緑色のビキニを着て海辺でポーズをとっている自身の写真を公開した。投稿文では「Tropic like it's hot!」(原文ママ)とあり、これは米人気ラッパーのスヌープ・ドッグさんのヒット曲「Drop It Like It's Hot」をもじった文章だろうか。エレンウッド選手は続けて「...実はキャプションを書くのが嫌いなんです助けて笑」とも。

投稿のコメント欄には、「あなたは素晴らしい」「ゴージャス」「美しい」「究極の女神」といった声が寄せられている。

カナダオリンピック委員会の公式サイトによると、エレンウッド選手は身長170センチメートル。20年の東京五輪では陸上・女子七種競技に出場し、20位。走り高跳びでは自己ベストを記録した。

しかし、22年と23年にアキレス腱の断裂を経験しており、2度目にはインスタで「私が言えるのは...1度、戻る道を見つけた。だから、何とかもう1度やるつもりだ」と、己を奮い立たせていた。故障の影響から、パリ五輪への出場はかなわなかった。