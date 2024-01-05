¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Û½ç°Ì¤ï¤«¤é¤ºº®Íð¡ª¹¤¬¤ë³Êº¹¡ªÇò¥Ð¥¤´í¤Ê¤¤¡ª100²óÂç²ñ¤ÇÏªÄè¤·¤¿3¤Ä¤Î²ÝÂê
10°Ì¤Ç¥·¡¼¥É¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÂçÅìÂç¤¬¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ç¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤·¤¿(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡Âè100²óÂç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿2024Ç¯È¢º¬±ØÅÁ¤Ï¡¢ÀÄ³ØÂç¤Î2Ç¯¤Ö¤êÍ¥¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÉüÏ©¤Î16¹»°ìÀÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤è¤ë½ç°Ìº®Íð¤ä¡¢Áª¼ê¤¬Çò¥Ð¥¤¤ÈÀÜ¿¨À£Á°¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢±¿±ÄÌÌ¤Î²ÝÂê¤âÊ®½Ð¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Û2023Áí½¸ÊÔ¡¡ÃË¤ò¾å¤²¤¿¥Ù¥¹¥È3¡Ä¥Õ¥ê¡¼¥¶ÍÍ¤Ï2°Ì
¡¥·¡¼¥ÉÁè¤¤º®Íð
¡¡1·î2Æü¤Î±ýÏ©¤Ç¤ÏÀÄ³ØÂç¤¬¡¢½¾Íè¤Î¥¿¥¤¥à¤ò3Ê¬¶á¤¯¹¹¿·¤¹¤ë5»þ´Ö18Ê¬13ÉÃ¤Î¶Ã°ÛÅª¤Ê¿·µÏ¿¤ÇÍ¥¾¡¡£µ¬Äê¤Ç¡¢ÉüÏ©¤Ï¡ÖÀèÆ¬Áö¼Ô¤«¤é10Ê¬°Ê¾å¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï°ìÀÆ¥¹¥¿¡¼¥È¡×¡£±ýÏ©8°Ì¤À¤Ã¤¿ÂçÅìÂç°Ê²¼¡¢»Ë¾åºÇÂ¿¥¿¥¤16¹»¤¬3Æü¤ÎÉüÏ©6¶è¤«¤é°ìÀÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¸«¤¿ÌÜ¤Î½ç°Ì¤È¡¢¼ÂºÝ¤Î½ç°Ì¤¬°ã¤¦¤¿¤á¡¢º®Íð¤ò¾·¤¤¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï½ç°Ì³ÎÄê¼¡Âè¡¢»þ´Öº¹¤Ç¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬Î®¤ì¤¿¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢ÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë10°Ì°ÊÆâ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥É¸¢Áè¤¤¤ÏÂ¿¿ô¥Á¡¼¥à¤¬Íí¤ß¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î½ç°Ì¤È°ã¤¦¤¿¤á¡¢È½ÊÌ¤Ïº¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤¿¡£9¶è¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢10°ÌÅì³¤Âç¤È11°ÌÂçÅìÂç¤Î¥¿¥¤¥àº¹¤Ï¤ï¤º¤«4ÉÃ¡£10¶è¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¤ÏÅì³¤Âç¤¬ÀèÃå¤·¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤·¤¿ÂçÅìÂç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉüÏ©¥¹¥¿¡¼¥È¤Î·«¤ê¾å¤²¥¿¥¤¥à¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Àè¤Ë¥´¡¼¥ë¤·¤Æ¤â¡¢ÂÐ¾Ý¥Á¡¼¥à¤¬¥´¡¼¥ë¤¹¤ë¤Þ¤ÇµÏ¿¤¬³ÎÄê¤·¤Ê¤¤¡£±ýÏ©8°Ì¤ÎÂçÅìÂç¤Ë¤Ï¡¢16°ÌÅì³¤Âç¤È2Ê¬39ÉÃº¹¤ÎÃù¶â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸«¤¿ÌÜ¤È¤ÏÈ¿ÂÐ¤Î¡ÖµÕÅ¾¸½¾Ý¡×¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤âº¤ÏÇ¤·¤¿¡£12°Ì¤À¤Ã¤¿¹ñ»Î´ÜÂç¤Î¾®Àî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥à¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤È¡¢ÆÈ¼«¤Ë·×Â¬¤â¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥ó¥«¡¼¤Ï¥¿¥¤¥àº¹¤ò·×¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤³¤Ü¤·¤¿¡£Áª¼ê¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ´Ø·¸¼Ô¤â¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤Å¨¡×¤ÈÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¹¤¬¤ë¼ÂÎÏº¹
¡¡°ìÀÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤¬¸øÆ»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢½ÂÂÚ¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¸òÄÌµ¬À©¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÄ³ØÂç¤¬±ýÏ©¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¤¬¡¢µÇ°Âç²ñ¤ÇºòÇ¯¤è¤ê3¹»Â¿¤¤23¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²¼°Ì¤È¤Îº¹¤¬¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡·«¤ê¾å¤²¥¹¥¿¡¼¥È¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£µ¬Äê¤Ç¤Ï¡ÖÉüÏ©¤ÏÀèÆ¬Áö¼Ô¤¬ÄÌ²á¤·¤Æ¤«¤é20Ê¬¡Ê±ýÏ©¤Ï3¶è¤Þ¤Ç10Ê¬¡¢5¶è¤Þ¤Ç15Ê¬¡Ë¡×¤¬·Ð²á¤·¤ÆÁö¼Ô¤¬ÅþÃå¤·¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¼¡¤Î¶è´Ö¤ÎÁö¼Ô¤ò½ÐÈ¯¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¡£ºÇ²¼°Ì¤À¤Ã¤¿»³Íü³Ø±¡Âç¤Ï9¶è¡¢10¶è¤È2¶è´ÖÏ¢Â³¤Ç·«¤ê¾å¤²¥¹¥¿¡¼¥È¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡100²óµÇ°Âç²ñ¤ÏÍ½Áª²ñ¤¬Á´¹ñ¤ÎÂç³Ø¤ËÌç¸Í¤¬³«Êü¤µ¤ì¤¿°ìÊý¤Ç¡¢´ØÅì³ØÏ¢ÁªÈ´¤Î½Ð¾ì¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÈãÈ½¤â¤¢¤Ã¤¿¡£½Ð¾ìÏÈ¤ÎÌäÂê¤â¡¢°ìÀÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤ä·«¤ê¾å¤²¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¸òÄÌÂÐºö¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
£Çò¥Ð¥¤¤ÈÀÜ¿¨À£Á°
¡¡¥Ò¥ä¥ê¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾®ÅÄ¸¶Ãæ·Ñ½ê¤Ç¡¢¼ó°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¤¿ÀÄ³ØÂç7¶è¤ÎÁª¼ê¤¬Ãæ·ÑÅÀ¥¨¥ê¥¢¤«¤éÆ»Ï©¤ØÈô¤Ó¤À¤¹»þ¤Ë¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤¿Çò¥Ð¥¤¤È´í¤¦¤¯¤Ö¤Ä¤«¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ÂÁ´ÂÐºö¤ÇÁª¼ê¤òÀèÆ³¤¹¤ëÇò¥Ð¥¤¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤Ïµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¡£Àè¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿12·î¤ÎÊ¡²¬¹ñºÝ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Ï¡¢±¿±Ä¼ÖÎ¾¤ÈÀÜ¿¨¤·¤ÆÅ¾ÅÝ¤·¤¿Áª¼ê¤¬¡¢±¦¤Ò¤¸¤ò¹üÀÞ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´¹ñÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÎÅÁÅý¤ò¼é¤ê¡¢Ì¤Íè¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢100²óÂç²ñ¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢°ÂÁ´¤Ç¡¢º®Íð¤ò¾·¤«¤Ê¤¤Áª¼ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²þÁ±¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]