¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡Ö¥Î¥ë¥Þ¤¤Ä¤¯¤Æ¡Ä¡×¥Ó¥Ã¥°¥â¡¼¥¿¡¼Âç¥¤¥¸¤ê¡¡¥´¥ë¥Õ¥Ü¡¼¥ëÆþ¤ê·¤²¼¡õ½üÁðºÞÊÒ¼ê¤ËÂçË½¤ì
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤¬£±£°Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Í£Á£Î£Ú£Á£É¡¡£²£°£²£³¡×¤Ë½Ð±é¡£º£Ç¯Âç¤¤ÊÁûÆ°¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿Ãæ¸Å¼ÖÈÎÇäÂç¼ê¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥â¡¼¥¿¡¼¡×¤ò¥¤¥¸¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï£Í£Ã¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤È¡¢º´µ×´Ö¤ß¤Ê¤ß¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡ÖºÇ¹â¸ÜÌä¡×¤Î¤¿¤±¤·¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤È¡¢¥»¥Ã¥È¤Î¥É¥¢¤ò¥´¥ë¥Õ¥Ü¡¼¥ëÆþ¤ê¤Î·¤²¼¤Ç²¥¤ê¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¤À¡£¤µ¤é¤Ë¾²¤â²¥¤ê¤Ä¤±¤ë¤È¡¢Àª¤¤Í¾¤Ã¤Æ¥´¥ë¥Õ¥Ü¡¼¥ë¤¬¸Ô´Ö¤ËÄ¾·â¡£ÄË¤ß¤Ë´é¤ò¤æ¤¬¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Ó¡¼¥È¥â¡¼¥¿¡¼¤À¤è¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Î¥ë¥Þ¤¤Ä¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Í¤¨¡Ä¡×¤È¥Ü¥ä¤¡¢²¬Â¼Î´»Ë¤Î»Ê²ñ¤Î¥»¥Ã¥È¼þÊÕ¤Ç·¤²¼¤ò²¿ÅÙ¤â¤Ö¤Ä¤±¡Ö¤³¤ì¡¢½¤ÍýÂå£±£°Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Ç¥À¥á¤«¡©¡×¤ÈÌµÃã¶ìÃã¤ÊàÀÁµáá¤òÄÌ¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤·¤Þ¤¤¤Ë¤Ï½üÁðºÞ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡Ö¤µ¤Ã¤¤Þ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¤è¡¢²¶¤ÎÆ¬¤Ë¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Ê¡×¤È¥Ï¥²¤Î¥«¥Ä¥é¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£