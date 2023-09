大谷翔平と絡まなかった理由、吉田麻也が説明 「日本のメディアが行け行け言うんですよ…本当に申し訳ないなと」

MLSのLAギャラクシーに移籍した吉田麻也。

同じロサンゼルスには大谷翔平選手のMLBエンゼルスや八村塁選手のNBAレイカーズなどもある。

Thanks to @MayaYoshida3 for stopping by the Big A to toss tonight’s honorary first pitch! pic.twitter.com/ecKioLv6Yi

— Los Angeles Angels (@Angels) August 9, 2023